«Half-Life 3» kan finnes i VR og være på vei til nytt Valve-hodesett

Hvis du er av typen som ikke har kastet deg på VR-bølgen enda, hva må til for at du skal gjøre det? Et unikt spill? Et nytt og bedre hodesett? Hva om Valve var på vei med begge deler? Hva om Valve ikke bare bygget sin egen VR-maskinvare, men også utviklet sin egen kremapplikasjon – det ekstremt etterlengtede «Half-Life 3» i VR?

Det ville nesten ha vært for vilt. Og det kan faktisk hende at det skjer. Ifølge lekkede bilder som har dukket opp på Imgur, og som UploadVR delte videre, har Valve et eget VR-hodesett under utvikling, og som etter sigende skal selges sammen med Valves «Knuckle»-kontrollere samt et Half-Life VR-spill.

Lekkasjen viser flere headset under montering, der alle har et imponerende kompleksitetsnivå og er merket Valve. Det hele ser med andre ord ganske overbevisende ut. Man tror at bildene ble tatt i juli 2018, hvilket tyder på at utgavene man ser er en relativt ny prototype.

Vive-etterligning?

Valve har ikke vært ublu når det gjelder å fremheve sin elsk og sine ambisjoner om å utvikle VR-spill, og har hittil gått sammen med HTC, og tatt i bruk deres Vive og Vive Pro-hodesett for å kunne levere VR-opplevelser.

Akkurat hvor mye HTC har vært involvert i disse nye hodesettene har ikke blitt bekreftet, men de ser ut til å ha en del til felles med selskapets egne sett: innebyggede hodetelefoner, kameraer for sporing av rommet rundt deg, sensorer på utsiden samt de samme høyoppløselige skjermene som man finner på Pro-varianten.

Den største forskjellen, ifølge vår kilde, er FOV-vinkelen (field of view), som er på en litt bredere 135 grader.

Valve har rykte på seg å være særdeles glad i å lage prototyper, bruke lang tid på å utvikle idéer, for så å forkaste de, selv etter årevis med nedlagt arbeid. Så inntil man hører om dette produktet fra Valve selv, ta det med en klype salt. Det som impliseres av de lekkede bildene er likevel ekstremt spennende.