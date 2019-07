Steam-undersøkelse bringer godt nytt for Intel og Nvidia, dårlig nytt for AMD

Den siste i rekken av Steams maskin- og programvareundersøkelser er ute og gir oss et innblikk i hva slags utstyr gamere bruker når de spiller på Steam – og det ser ut til at Windows 10, Intel og Nvidia dominerer på både maskin- og programvaresiden når det gjelder PC-spilling.



Selv om Steams maskin- og programvareundersøkelse bare tar for seg Steam-kunder (og av de, kun de som har valgt å svare på undersøkelsen), er det likevel snakk om et enormt antall mennesker som tar i bruk Steam, og det gir oss en god pekepinn på hva slags maskinvare og OS som brukes i de fleste spill-PC-er.

Når det gjelder operativsystemer er Windows uten tvil det mest populære. 96,49 % av gamere kjører en eller annen versjon av Microsofts OS. Som en kontrast ser man at kun 2,75 % av de som har svart på undersøkelsen kjører macOS og bare 0,7 % kjører Linux. Dette siste tallet er skuffende med tanke på Valves (selskapet bak Steam) støtte til OS-et. Nyhetene om at Steam ikke kommer til å støtte neste versjon av Ubuntu – den mest populære Linux-distroen for gamere – kan få dette tallet til å krympe enda mer.

Ser man på hva slag varianter av Windows Steam-kunder bruker er det Windows 10 som kommer best ut, da 64-bitversjonen er installert på 70,92 % av PC-er – en oppgang på 3,08 % fra forrige undersøkelse. Det later til at gamere migrerer fra Windows 7 nå som det ikke er lenge til at sikkerhetsoppdateringer og offisiell støtte skal fases ut, noe som reflekteres i at mengden Steam-brukere har gått ned 2,09 % og ligger nå totalt på 21,34 %.



Dette er selvsagt gode nyheter for Microsoft, som er ute etter å få så mange brukere over fra Windows 7 til Windows 10 som mulig. Likevel er det fortsatt en dugelig mengde gamere som klamrer seg fast til Windows 7. Microsoft vil gjerne dytte disse over på deres nyeste OS før 14. januar 2020, når støtten for Windows 7 avsluttes.

Maskinvarestatistikk

Når det gjelder maskinvare dominerer fortsatt Intel og Nvidia. Ser man på skjermkort så er det 75,53 % av Steam-brukere som kjører Nvidia-GPU, sammenlignet med 14,75 % av brukere som bruker AMD.



Nvidias mellomklassekort, GeForce GTX 1060, er det mest populære kortet, brukt av 16,01 % av respondentene. Faktisk er det mellomklassekortene som dominerer fullstendig. Av de nyeste kortene er RTX 2070 det mest populære, selv om det kun finnes i 1,10 % av PC-er med Steam.



Samtidig blir flaggskipet GeForce RTX 2080 Ti brukt i 0,42 % av Steam-PC-er Det later til at Nvidia, på tross av dominansen, ikke klarer å overbevise gamere til å brenne av tusenlappene på det nyeste og gjeveste. Vil lanseringen av RTX 2060 Super og RTX 2070 Super forandre på dette?

Samtidig er det mest populære AMD-kortet hos Steam-brukere AMD Radeon RX 580, som eies av 1,32 % av brukermassen.



Når det gjelder prosessorer har Intel med enkelhet beholdt lederposisjonen, siden 82,01 % av PC-er som kjører Steam har en prosessor fra CPU-giganten, mens AMDs brukerandel ligger på 17,88 %.



Disse resultatene vil nok skuffe AMD og deres fans. På tross av at selskapet har gitt ut en rekke framifrå produkter både på CPU og GPU-siden ser det fortsatt ut som at de sliter med å karre til seg markedsandeler. CPU-resultatene er særlig foruroligende, med en nedadgående trend på 0,13 prosentpoeng siden mai.

Vi liker litt konkurranse i markedet, så å se Microsoft, Intel og Nvidia fortsette å dominere er noe bekymringsverdig, men man kan nesten ikke gjøre annet enn å rose selskapene for å fortsette å lage produkter som appellerer til gamere.