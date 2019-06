Steams sommersalg 2019: årets store spillsalg er i gang

Hadde du planer om å bli brun i år? De planene må du nok skrinlegge, for nå er Steams årlige sommersalg i gang, og som vanlig får du et stort utvalg av gode PC-spill til en veldig overkommelig pris. Salget varer fra 25. juni til og med 9. juli.

Du kjenner sikkert til hvordan dette fungerer – er du en PC-spiller som bruker Steam, så har du nok allerede et bibliotek fullt av spill som du har plukket opp på salg, og noen av dem har du sikkert ikke rukket å røre en gang. Samtidig kommer sikkert ikke det til å stoppe deg fra å pukke opp et par til, når du får se nye spennende titler liggende ute til gode priser.

Som vanlig finner du en god del avslag på 20 til 40 prosent, men du vil også finne en del spill på både 50 og 70 prosent avslag og til og med noen på 90 prosent.

Årets sommersalg har et motorsporttema, med et løpende Steam Grand Prix som går under hele salget. Der kan du slå deg sammen med venner, og gå løs på utfordringer i spill du allerede eier. De som gjør det best og oppfyller forhåndsbestemte krav, har mulighet til å vinne spill man har satt på ønskelisten sin.

De beste tilbudene

Steam har mange hundre spill på salg akkurat nå, så det første du bør gjøre er å sjekke om noen av spillene du har på ønskelisten din fra før har fått en nedsatt pris. Utover det så har vi samlet de titlene vi mener utgjør de beste kjøpene under årets salg.

Assassin's Creed Odyssey - (50 prosent avslag)

Det nyeste tilskuddet til den klassiske spillserien, anses som en vellykket oppfølger til fjorårets Assassin’s Creed: Origins. Serien trekkes her enda mer mot rollespillsjangeren, og du får mulighet til å utforske en detaljert utgave av det antikke Hellas i all sin prakt.

Life is Strange Complete Season - (85 prosent avslag)

Dette overnaturlige high school-dramaet passer perfekt som oppvarming før tredje sesong av Stranger Things kommer ut

Sleeping Dogs Definitive Edition – (90 prosent avslag)

Her kan du betale lommepenger for dette glimrende GTA-inspirerte spillet som foregår i de tøffe gatene i Hong Kong.

Just Cause 3 – (85 prosent avslag)

Enda et GTA-inspirert spill, og enda et kraftig avslag. Her kan du leve ut actionheltdrømmen på en gigantisk tropisk øy.

Soul Calibur 6 - (67 prosent avslag)

Dette er en veldig god pris for et såpass nytt spill, og du får mye god sverdbasert slåssing for pengene her.

Monster Hunter: World - (50 prosent avslag)

Dette har blitt Capcoms mestselgende spill til nå, og med god grunn. Her må du og vennene dine kjempe mot store beist, i det som kan beskrives som en blanding av Jurassic Park og en jaktsimulator.

Two Point Hospital - (50 prosent avslag)

Alle som husker klassikeren Theme Hospital må ta en titt på dette. Spillet er laget av mange av dem som lagde originalspillet, og her får du ganske enkelt en moderne utgave av det samme konseptet.

Total War: Warhammer 2 - (50 prosent avslag)

Her får du strategi i stor skala med all moroa fra brettspillet, og det eneste som mangler er maling og lim.

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition - (40 prosent avslag)

Hvis du er av dem som gleder seg til nylig annonserte Baldur’s Gate 3, bør du ta en titt på Divinity-serien mens du venter – disse spillene har nemlig blitt laget av det samme studioet som nå har fått ansvaret for Baldur’s Gate-oppfølgeren. Divinity-spillene er glimrende rollespill, og de gir deg hundrevis av timer med spilling og en helt åpen tilnærming til hvordan du håndterer oppdrag.

Planescape: Torment: Enhanced Edition - (75 prosent avslag)

Hvis du ikke kan få nok av klassiske rollespill, så er dette et du definitivt ikke bør gå glipp av. Her legger du ut på en bisarr reise gjennom underverdenen, og denne Enhanced-utgaven sikrer at det gamle spillet fungerer bedre på moderne maskiner.

Hvordan få mest mulig ut av Steam-salget

Det er ikke så vanskelig å finne de beste tilbudene, men det finnes likevel noen teknikker du kan ta i bruk for å få mest mulig ut av salget.

Bruk ønskelisten din: Hvis du fyller opp listen din med alle spillene du er interessert i, så vil du motta varsel når de kommer på salg.

Pakker kan være gode kjøp: Utgivere samler ofte titlene sine i tilbudspakker, og slike kan gi deg veldig mye for pengene. Hvis du finner en pakke med spill fra for eksempel Square Enix eller Activision som du ikke har spilt før, så får du altså mulighet til å skaffe deg masse god underholdning på en gang.

Tilbudene som fremheves er gjerne de beste: Store deler at utvalget på Steam får gjerne rabatter, men det er vanligvis de spillene som frontes på forsiden som har er de beste tilbudene. Det er også disse som kan friste mest til impulskjøp, og det fører oss videre til neste tips …

Bare kjøp spill som du kommer til å spille med én gang: Når du ser alle varslene om 75 prosent avslag, så blir det fort fristende å knuse sparegrisen. Men erfaring fra tidligere Steam-salg tyder på at trangen etter å spare penger på gode kjøp ofte fører til at man ender opp med et bibliotek man aldri kommer gjennom. Derfor burde du holde deg til å bare kjøpe de spillene du faktisk kommer til å spille umiddelbart. Husk også at det kommer flere Steam-salg, og at eldre spill gjerne selges til sterkt reduserte priser etter hvert uansett.

Bruk denne nettleserutvidelsen: Vil du forsikre deg om at tilbudene du ser er gode? Da kan du ta i bruk Enhanced Steam. Med den installert, får du et historisk bilde av prisen til alle spill på Steam, slik at du ser akkurat hvor mye du vil spare.