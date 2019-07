Test: Nvidia GeForce RTX 2060 Super

GeForce RTX 2060 Super leverer den samme ytelsen som RTX 2070 til en lavere pris, og det gjør dette kortet til et glimrende valg for deg som vil ha topp ytelse til en god pris.

Da Nvidia lanserte GeForce RTX 2060 tilbake i januar, representerte det en god inngangsport til Nvidias nye ray tracing-satsing. Det var betydelig dyrere enn forgjengerne med Pascal-arkitektur, men det gjorde det i hvert fall mulig å prøve ut den nye teknologien uten å betale altfor mye. Dessverre holdt det ikke helt til 1440p-spilling.

Nå se imidlertid alt annerledes ut.

Nå er nemlig Nvidia GeForce RTX 2060 Super her, og det gir oss endelig RTX 2070-ytelse til en pris langt flere har råd til. Vår testing viser nemlig at det ikke bare kan konkurrere med RTX 2070 på ytelse – det gjør det også til en mye lavere pris.

Nvidia GeForce RTX 2060 Super kan altså fort være det beste skjermkortet for folk flest, men det skal samtidig sies at det er dette kortet Nvidia burde lansert tilbake i januar.

Bilde 1 av 6 Nvidia GeForce RTX 2060 Super ser flott ut (Image credit: Future) Bilde 2 av 6 The Nvidia GeForce RTX 2060 Super has all the ports you'll ever need. (Image credit: Future) Bilde 3 av 6 Nvidia GeForce RTX 2060 Super (Image credit: Future) Bilde 4 av 6 Nvidia GeForce RTX 2060 Super power (Image credit: Future) Bilde 5 av 6 Nvidia GeForce RTX 2060 Super and Nvidia GeForce RTX 2070 Super (Image credit: Future) Bilde 6 av 6 Nvidia GeForce RTX 2060 Super backplate (Image credit: Future)

Pris og tilgjengelighet

Nvidia GeForce RTX 2060 er i butikkene nå, og du kan få Founders Edition-utgaven for 4299 kroner fra Nvidias nettsider. Tredjepartskortene begynner på sin side på omtrent samme pris, og de strekker seg opp til i overkant av 5000 kr, avhengig av kjøleløsning og mengde overklokking.

Legg merke til at Founders Edition-utgaven ligger på nøyaktig samme pris som RTX 2060 ble lansert til, og Nvidia senker samtidig prisen på sistnevnte slik at det skal bli et enda rimeligere alternativ for dem som vil ha tilgang til ray tracing på budsjett.

Det er også viktig å merke seg at Nvidia hevder at RTX 2060 Super kan måle seg med RTX 2070 i ytelse.

Samtidig må vi også nevnte konkurrenten her. AMD Radeon RTX 5700 XT koster nemlig noe mindre enn RTX 2060 Super, og det laverer sammenlignbar ytelse. Likevel har Nvidia en fordel med sitt kort, takket være RT-kjernene som sikrer at RTX 2060 Super støtter ray tracing, noe RTX 5700 XT ikke gjør.

Spesifikasjonene til Nvidia GeForce RTX 2060 Super (Image credit: Infogram)

Funksjoner og brikkesett

Nvidia GeForce RTX 2060 Super bruker den samme underliggende Turing-arkitekturen som forgjengeren, men det bringer med seg en rekke forbedringer, spesielt når det kommer til antall kjerner og VRAM.

RTX 2060 Super er utstyrt med 2176 CUDA-kjerner, sammenlignet med RTX 2060s 1920. I tillegg er de også klokket høyere, med en boost-klokke på 1650 MHz. Disse forbedringene forklarer langt på vei økningen til 7,2 TFLOPs med rå ytelse. Vi kjenner ikke til hvor mange ray tracing-kjerner kortet har, men ifølge Nvidia skal det levere 6 Giga Rays.

RTX 2060 utstyres også med 8 GB GDDR6 VRAM, noe som er økning fra 6 GB i forrige utgave. Det bør gjør det mer fremtidssikkert, og også sikre at det håndterer 1440p-oppløsning bedre. Samtidig bringer den nye utgaven også med seg høyere strømforbruk med 175 W.

På utsiden er derimot de to kortene svært like, og den viktigste forskjellen er at RTX 2060 Founders Edition har krom under logoen. Dette betyr ikke stort med mindre du har vindu i kabinettet ditt, men det er i hvert fall en hyggelig liten oppdatering.

Bilde 1 av 7 (Image credit: Infogram) Bilde 2 av 7 (Image credit: Infogram) Bilde 3 av 7 (Image credit: Infogram) Bilde 4 av 7 (Image credit: Infogram) Bilde 5 av 7 (Image credit: Infogram) Bilde 6 av 7 (Image credit: Infogram) Bilde 7 av 7 (Image credit: Infogram)

Spesifikasjonene til testsystemet: CPU: 3,8 Ghz AMD Ryzen 9 3900X (12 kjerner, 70 MB cache, opptil 4,6 GHz)

RAM: 16 GB G.Skill TridentZ Royale DDR4 (3400 MHz)

Hovedkort: ASRock Taichi X570

Strømforsyning: Corsair RM850x

Lagring: 2 TB Gigabyte Aorus M.2 SSD (NVMe PCIe 4.0 x4)

Kabinett: Corsair Crystal Series 570X RGB

Operativsystem: Windows 10

Ytelse

Takket være de oppgraderte spesifikasjonene, blir Nvidia GeForce RTX 2060 Super kortet du bør kjøpe hvis du vil spille med 1440p-oppløsning og ha ray tracing aktivert. Vi har kjørt det gjennom et stort utvalg ytelsestester, og det er uten tvil blant de beste grafikkort-kjøpene i 2019.

Metro Exodus, et av de tyngste PC-spillene på markedet, kjørte ekstremt bra i 1440p med alle grafikkinnstillinger skrudd opp til «Ultra». Selv med ray tracing og DLSS aktivert får vi også en mer enn brukbar opplevelse, selv om kortet ikke helt klarte å låse seg til 60 fps.

Også i Shadow of the Tomb Raider kunne vi skru alt på maks, og vi så ikke et eneste tegn til hakking i løpet av introen til spillet.

Bilde 1 av 4 (Image credit: Infogram) Bilde 2 av 4 (Image credit: Infogram) Bilde 3 av 4 (Image credit: Infogram) Bilde 4 av 4 (Image credit: Infogram)

De syntetiske ytelsestestene ga oss omtrent samme inntrykk. 3DMark TimeSpy Extreme leverte for eksempel hele 4277 poeng, noe som er en økning på utrolige 21 prosent sammenlignet med RTX 2060. Enda mer imponerende er det at Nvidia GeForce RTX 2060 Super slo RTX 2070 også, et kort som leverte 4117 i samme test.

Nvidia GeForce RTX 2060 Super takler de aller fleste spill uten problemer, og dette kortet er absolutt verdt å vurdere. Ikke minst gjelder det om du har en G-Sync-skjerm.

Nvidia GeForce RTX 2060 Super og Nvidia GeForce RTX 2070 Super (Image credit: Future)

Konklusjon

Nvidia GeForce RTX 2060 Super kan godt være kortet de aller fleste PC-spillere burde velge om de skal oppgradere nå. Det er ikke uoverkommelig dyrt, og det vil takle de aller fleste spill i 1440p uten problemer. Den økte RAM-mengden bør også sikre kortet lang levetid.

Ikke minst koster det mye mindre enn RTX 2070 ved lansering, og med tanke på at RTX 2060 Super leverer omtrent samme ytelse så er det ingen tvil om at du får mye for pengene.

Spørsmålet vi står igjen med er bare hvorfor Nvidia ikke lanserte dette kortet tidligere? Svaret er nok at vi kan takke AMD for at de har gitt Nvidia konkurranse, og vi skal ikke glemme at du kan få tilsvarende ytelse fra Radeon RX 5700 XT så lenge du klarer deg uten ray tracing.