Test: Nvidia GeForce RTX 2060

Hver ny generasjon skjermkort fra Nvidia inneholder alltid én GPU som får en uforholdsmessig stor oppgradering, og dermed skiller seg så sterkt fra forgjengerne at den nærmest er ugjenkjennelig. Forrige gang var det Nvidia GeForce GTX 1070 som ble rundens vinner, nå er det Nvidia GeForce RTX 2060 sin tur.



Nvidia RTX 2060 har tatt store steg fremover, fra å være den puslete plastinfiserte «dritten i midten» i GPU-sortimentet til nå å bli en mester som takler både 1920x1080 og 2560x1440, helt fint kjører 3840x2160 (4K) og til og med lar en ta del i Nvidias fremtidsrettede ray tracing-teknologi.

Joda, kortet koster litt mer enn forgjengeren, men det er en pris vi er villige til å betale for dette kortet, som nå kan hevdes å være Nvidias beste grafikkort.

Pris og tilgjengelighet

Som forventet har nye Nvidia RTX 2060 en veiledende pris på 3799 kroner, mens da GTX 1060 i sin tid ble lansert i Norge fikk man tredjepartsvarianter til 2800 kroner og oppover (Nvidias egne Founders Edition fikk vi ikke her til fjells). Dette er heldigvis ganske langt fra de ekstreme prishoppene vi har sett i toppsjiktene hos Nvidia.



Interessant nok har ikke Nvidia annonsert at RTX 2060 skal selges med forskjellige priser, slik som de har gjort med de andre Turing-baserte kortene. Det skal simpelthen selges til 3799 kroner, så får tredjepartsprodusenter gjøre hva de vil med prisene på egen hånd.



På tross av den høye prisen klarer kortet likevel å bokse over sin vektklasse, og det føles mer ut som en erstatter for Nvidia GTX 1070 Ti, opprinnelig solgt for 4599 kroner, enn som en oppfølger til GTX 1060. Kortet er dog fortsatt tregere enn sin storebror RTX 2070, som gikk for omlag 5000 kroner ved lansering, men klarer brasene mot for eksempel AMDs Radeon RX Vega 56 (3990 kroner ved lansering), XFX Radeon RX 590 Fatboy (2890 ved lansering).

Prosessor og egenskaper

Nvidia GeForce RTX 2060 er litt av et hopp opp fra forgjengeren. Med 6 GB av nytt 14 Gbps GDDR6-minne og 50 % flere CUDA-kjerner er det tydelig at man har med et langt mer kapabelt kort å gjøre. Nvidia GTX 1060 var laget for å spille i 1920x1080 (1080p), og kunne også klare enkelte spill i 2560x1440 (1440p); men RTX 2060 er en mester i å klare mange bilder per sekund i 1920x1080, har ingen problemer med 2560x1440, og klarer tilmed å holde respektable 30 FPS i 3840x2160 (4K) i enkelte spill.

Dette er i all hovedsak takket være at RTX 2060 er basert på en modifisert versjon av Turing TU106-GPU-en som man finner brukt også i GeForce RTX 2070. Selv om dette teknisk sett betyr at man får en nedskalert versjon av et kort høyere opp på rangstigen, så er det slik at man likevel får mye av den opprinnelige kraften med på kjøpet. Det er nettopp det ovennevnte som gjør dette nye mellomklassekortet til et såpass kapabelt kort.



Det eneste vi ikke akkurat hopper i taket for er at Nvidia har bestemt seg for ikke å inkludere en NVLink-kopling eller noen annen form for SLI-støtte på RTX 2060. Dette betyr at brukere blir nødt til å kjøpe seg et mye dyrere RTX 2070 eller RTX 2080 – snarere enn å plugge inn RTX 2060 nummer to – hvis de er ute etter å gi grafikkytelsen i gaming-PC-en et dytt i riktig retning

Test-PC CPU: 3,7 GHz Intel Core i7-8700K (sekskjerne, 12 MB cache, up to 4,7 GHz)

RAM: 32 GB Vengeance LED DDR4 (3200 MHz)

Hovedkort: Asus ROG Strix Z390-E Gaming

PSU: Corsiar RM850x

Lagring: 512 GB Samsung 960 Pro M.2 SSD (NVMe PCIe 3.0 x4)

Kjøling: Thermaltake Floe Riing 360 TT Premium Edition

Kabinett: Corsair Crystal Series 570X RGB

Operativsystem: Windows 10

Ytelse

I vår syntetiske tester viser det seg at Nvidia RTX 2060 ikke bare er bedre enn forgjengeren, men selv GPU-er av et høyere kaliber fra forrige generasjon, som eksempelvis Nvidia GTX 1070 Ti må passe seg. Det eneste skjermkortet som klarer å klå Nvidia RTX 2060 er de langt dyrere Nvidia RTX 2070 og AMD Radeon RX Vega 56. Frem til AMD lanserer nye grafikkort vil det ikke være mulig å oppdrive et midtsjiktskort kraftigere enn dette.

All denne ytelsen betyr også at man har framifrå spillopplevelser i vente. Nvidia RTX 2060 er mer en kraftig nok til å holde bilderaten godt over 60 FPS i 1920x1080 (1080p), hvilket bør være interessant for alle med skjermer som har høy oppdateringsfrekvens. Samtidig klarer også kortet å levere 3840x2160 (4K) i rundt 30 FPS i enkelte av våre tester.

Selv om kortet har færrest RT og Tensor-kjerner i Turing-familien klarer RTX 2060 likevel å gjennomføre alle triksene storebrødrene RTX 2070 og RTX 2080 klarer, inkludert DLSS og ray tracing. Faktisk klarer RTX 2060 helt fint å spille «Battlefield V» i stødige 70-75 FPS i 1920x1080 (1080p) på «ultra»-innstillingen og ray tracing skrudd på.

Om man skrur oppløsning opp til 2560x1440 faller man dessverre ned til 40-45 FPS om man beholder «ultra»-innstillingen og ray tracing. Likevel er 3840x2160 (4K) overraskende spillbart med samme innstillinger, siden kortet faktisk klarer å dytte ut rundt 25 FPS.

Under testene våre var vi også vitne til at den nye løsningen med to vifter fungerer bra til å kjøre RTX 2060 på et langt mer effektiv nivå enn de tidligere Pascal-kortene.

Konklusjon

Det er riktignok skuffende at Nvidia nok en gang har skrudd opp prisen på PC-gaming med RTX 2060, men samtidig må det sees i sammenheng med den ypperlige ytelsen. Dette nye midtsjiktskortet er helt overlegent på 1920x1080 (1080p), er fullt ut brukbart på 2560x1440 (1440p) og kan til og med brukes til 3840x2160 (4K) (hvis man ikke plages av de litt mer nøkterne 30 bildene i sekundet).

Nvidia RTX 2060 kommer til å koste omtrent en tusenlapp mer enn kortet det erstatter, men vi ville likevel foretrukket å spare opp til dette over det aldrende GTX 1060 – for ikke å nevne GTX 1070 og GTX 1070 Ti – rett og slett på grunn av hvor mye mer fremtidsrettet det er. Dette grafikkortet kan tilmed gi brukere en smakebit på hva man har i vente med Nvidias ray tracing-teknologi, dog ikke uten kompromisser, til forskjell fra hva man får med selskapets kort fra det øvre sjikt.

For brukere med slunken lommebok kan de nær sagt uendelige variantene av Radeon RX 590 være et bedre alternativ, om man er tilfreds med 1920x1080 (1080p). Om pengene strekker til er det liten tvil om at Nvidia GeForce RTX 2060 er det beste mellomklassekortet du kan kjøpe.

