Russiske nettangrep hadde Tokyo-OL som mål ifølge Storbritannia

Den britiske regjeringen hevdet tidligere denne uken at Russland planla å forpurre Sommer-OL 2020 i Tokyo med nettangrep i forkant av utsettelsen. Mål skulle etter sigende være organisatorer, logistikk-tjenester og sponsorer.



«Storbritannia har i dag synliggjort ondsinnet nettaktivitet fra Russlands GRU, militærets etterretningstjeneste, mot organisasjoner involvert i OL 2020 og De paralympiske sommerleker, før disse ble utsatt.» forklarte en pressemelding i regi av Storbritannias National Cyber Security Centre. «Aktiviteten involverte nettrekognosering av GRU, og hadde som mål funksjonærer og organisasjoner involvert i mesterskapet, som tidligere skulle finne sted i Tokyo i sommer.»



De tenkte angrepene ligner mer enn bare litt på problemene som oppsto under Vinter-OL 2018 og De paralympiske vinterleker i Sør-Korea. Under disse mesterskapene brukte russiske hackere skadevaren OlympicDestroyer slik at lekenes webservere sluttet å fungere som de skulle.

Russisk hevn

Man tror at russiske hackere har fått beskjed om å ha olympiske evenementer som mål som represalier for at utøvere har blitt bannlyst fra å konkurrere under russisk flagg, grunnet et statssponset dopingprogram. Både nettangrepene under De olympiske leker i 2018, og de planlagte 2020-angrepene, kan spores tilbake til en hacking-gruppe ved navn Sandworm.

I kjølvannet av at Storbritannia kom med en skarp irettesettelse i retning Russlands handlinger har Justisdepartementet i USA inngitt formelle anklager mot seks medlemmer i Sandworm-gruppen. Interessant nok innebærer anklagene fra det amerikanske justisdepartementet mer enn bare problemene under Vinter-OL i 2018, og nevner ondsinnet aktivitet som tar sikte på å støtte «bredere russiskstatlig innsats.»



De anklagede Sandworm-hackerne anklages også for å ha sabotert Ukrainas strømnett, grepet inn i Frankrikes valg i 2017, vansiret georgiske nettsider samt å ha organisert nettangrep som har hatt som mål å forstyrre etterforskningen av Novichok-forgiftningen, som fant sted i Storbritannia i 2018.

Kilde: ZDNet