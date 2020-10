NordVPN Teams i all stillhet relokalisert til USA

NordVPN var besluttet å flytte sin VPN-løsning for bedrifter, NordVPN Teams, til USA for å være bedre i stand til å ivareta bedriftkundenes behov.

Selskapet er i likhet med mange andre VPN-tilbydere, som for eksempel ExpressVPN lokalisert utenfor USA, Australia, Canada, New Zealand og andre vestlige land for å unngå å befinne seg under jurisdiksjonen til etterretningspakten Fourteen Eyes. Årsaken til dette er at medlemmer av denne pakten ved hjelp av dens betingelser potensielt kan omgå lovene som forbyr overvåkning av innbyggerne.

Hvis et VPN-selskap har forretningsadresse i et land som er underlagt Fourteen Eyes-avtalen, kan det bli tvunget til å dele brukeropplysninger med det aktuelle landets myndigheter.

Selv om NordVPN Teams har flyttet til USA, har en talsperson for NordVPN forsikret TechRadar Pro i en e-post at privatkundenes VPN-løsning vil forbli under Panamas jurisdiksjon , hvor det ikke finnes noen lov om tvungen datainnhenting. Dermed holdes nettaktiviteten til privatkundene borte fra eventuelle overvåkeres blikk.

Flyttingen til USA

I en melding til brukere av NordVPN Teams, forklarte selskapet at Tefincom S.A. vil overføre sine rettigheter og forpliktelser til Nord Security Inc., som er registrert i USA.

Der forbrukerne ofte benytter VPN-tjenester for å beskytte sitt personvern ved nettbruk, benytter bedrifter ofte slike løsninger for å oppnå bedre sikkerhet og for at deres ansatte skal kunne arbeide hjemmefra eller fra andre lokasjoner.

Brukere av NordVPNs løsning for bedriftskunder vil ikke merke noen større forskjeller, annet enn at adressen og overføringskodene for betalinger er blitt forandret.

Vi vil trolig få høre mer senere om fordelene ved at NordVPN Teams har flyttet til USA.