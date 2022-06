OnePlus-lekkasje vitner om at et vell av tilbehør er på vei

OnePlus gjorde seg først til kjenne som produsent av rimelige mobiltelefoner, men har gjennom årenes løp satset på et bredere sortiment – og ifølge en fersk lekkasje ser det ut til at disse andre enhetene kommer til å få en oppgradering før året er omme.



Dette ifølge Mukul Sharma (opens in new tab), som sier at to nye par helt trådløse ørepropper (hvorav én skal være en Nord-variant), OnePlus Watch 2, OnePlus Band 2 og et par smarttelefoner skal være på vei ut døra i tredje kvartal av 2022 (med andre ord enten i juli, august eller september.)



Det meste av tilleggsutstyret OnePlus tidligere har laget, som for eksempel OnePlus Nord Buds, har klart seg relativt bra tross hard konkurranse. Flere enheter ser ut til å være på vei, så det later til at OnePlus føler seg sikre på at det finnes plass i markedet i tiden som kommer.

OnePlus har allerede kommet godt i gang

OnePlus tilbyr nå tre forskjellige typer trådløse ørepropper, alle med en rekke forskjellige funksjoner og priser. Du kan også få disse i pakkeløsninger med OnePlus-telefoner i enkelte deler av verden.



Når det gjelder OnePlus Watch, så ble den første utgaven avslørt i mars 2021, så om neste variant dukker opp senere i år vil det i så fall ha gått nærmere halvannet år siden premieren. Klokken bruker et skreddersydd OS, og det er liten grunn til å tro at OnePlus Watch 2 ikke vil følge i forgjengerens fotspor.



OnePlus Band (et aktivitetsarmbånd), på sin side, kan kun kjøpes om man befinner seg i India – det gjenstår å se hvorvidt oppfølgeren, OnePlus Band 2 (hvis den i det hele tatt blir lansert), kommer til å ende opp i Norge på et eller annet tidspunkt.

Kommentar: Ikke bare mobiltelefoner

OnePlus ser ut til å følge trenden andre smarttelefonprodusenter har satt ganske tett. Det er ikke så rart, i og med at frynsegoder som ørepropper og smartklokker man kan slenge med mobiltelefoner fungerer som gode lokketilbud.



Apple har for eksempel kjørt samme taktikk i årevis. iPhone-modeller får drahjelp av AirPods, Apple Watch og et drøss andre produkter (selv om vi ikke ser for oss at OnePlus kommer til å begynne med bærbare PC-er og strømmebokser med det aller første.)

Samsung og Google tilbyr også et vell av tilbehør knyttet til smarttelefonene sine, og nye produkter kommer til rett som det er – vi vet for eksempel nå at Google Pixel Watch lanseres om kort tid.



Gitt konkurransen, så har ikke OnePlus noe valg. Selskapet må holde følge. Selv om salgstallene ikke nødvendigvis blir de helt store, er det likevel viktig å kunne tilby slike produkter om OnePlus skal kunne konkurrere direkte med teknologigigantene.