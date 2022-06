En OnePlus-läcka tyder på att företaget har ett gäng nya prylar på gång

OnePlus gjorde ett namn för sig själva som mobiltillverkare, men nu har företaget massor av andra enheter till försäljning – och enligt en ny läcka verkar det som att många av dessa andra enheter kommer att uppgraderas innan årets slut.

Detta är enligt den vanligtvis pålitliga Mukul Sharma (opens in new tab), som säger att två par äkta trådlösa öronproppar (ett par med Nord-varumärket), OnePlus Watch 2, OnePlus Band 2 och ett par mobiler kommer att lanseras under det tredje kvartalet 2022 (alltså juli, augusti eller september).

De flesta tillbehör som OnePlus har tillverkat tidigare, som OnePlus Nord Buds (opens in new tab), har fått ett hyfsat mottagande av fans. Om mer hårdvara är på väg måste OnePlus vara säkra på att det finns tillräckligt med marknad för det.

Vad vi sett hittills

OnePlus säljer för närvarande tre olika typer av trådlösa hörlurar, med en mängd funktioner och ett urval av prisklasser. Du kan också få dessa produkter med på köpet om du klickar hem en OnePlus-mobil i vissa delar av världen.

När det gäller OnePlus Watch (opens in new tab) så presenterades den i mars 2021, så det har redan gått ett år sedan vi såg den dyka upp för första gången. Den kör sitt eget skräddarsydda operativsystem, så OnePlus Watch 2 kommer förmodligen att följa i samma fotspår när den gör sin debut.

Fitnessklockan OnePlus Band (opens in new tab) är för närvarande bara tillgänglig i Indien - det återstår att se om uppföljaren OnePlus Band 2 faktiskt är på väg och om den kommer att bli tillgänglig i fler regioner när den väl släpps.

Inte bara mobiler

Vägen som OnePlus tar är en som de flesta andra mobiltillverkare också följer och det känns vettigt: att ha öronproppar, smartklockor och träningsklockor som kan kombineras med mobiler betyder mer i vägen för försäljning och vinst.

Ta en titt på Apple till exempel. Förutom iPhone har vi också fått AirPods (opens in new tab), Apple Watch (opens in new tab) och mycket mer (även om det fortfarande känns osannolikt att OnePlus kommer att ta klivet in på markanden av bärbara datorer och streamingboxar också).

Samsung och Google är ytterligare två företag som erbjuder massor av tillbehör runt sina flaggskeppsmobiler och nya produkter fortsätter att läggas till i sortimentet hela tiden – bland annat Google Pixel Watch (opens in new tab) är äntligen officiell och kommer snart att börja säljas.

Med den typen av konkurrens vet OnePlus att de måste hänga med. Även om försäljningssiffrorna som OnePlus ser för dessa tillbehör kanske inte riktigt kommer upp i samma nivå som konkurrenternas, är det viktigt att ha dessa produkter tillgängliga för att ändå ha ett svar mot andra företag.