OnePlus 8T lansert – med lading på 65 watt

OnePlus 8T ble lansert i dag, bare noen skarve timer etter iPhone 12 (lansert under Apple Event 2020 i går). Passende nok er en av de store salgsargumentene for OnePlus 8T en helt ny hurtiglader på hele 65 W – som følger med i esken.

Mange ventet nok også på at OnePlus skulle annonsere en smartklokke i samme slengen, og selv om vi fikk et lite frampek mot en fremtidig lansering ble intet ur presentert.

OnePlus 8T skiller seg ikke stort ut fra forgjengeren OnePlus 8, den har fortsatt en Qualcomm Snapdragon 865-prosessor og holder seg til én variant med 12 GB RAM og 256 lagring og en annen med 8 GB RAM og 128 GB lagring. Telefonen har dog blitt såvidt tykkere kontra OnePlus 8, og går fra 8 mm til 8,4 mm – det er ikke umulig at dette kommer av at batteriet har vokst fra 4300 mAh til 4500 mAh.

Noe av det gjeveste med OnePlus-telefoner er hurtigladingen, og selskapet fortsetter utviklingen med 8T. Med i esken får man nå med nye Warp Charge 65, en lader som yter hele 65 watt, og som nå er totalrenovert til USB-C (både porten i laderen og i mobilen har gått over til den nye standarden.) Ved å lade flere battericeller parallelt og ta i bruk flere temperatursensorer fordelt på både lader og mobil gjør dette systemet 8T til den raskest ladende telefonen på markedet (fra 0 % til 60 % på 15 minutter), uten at verken telefonen eller laderen blir spesielt varme. Dette er fordelaktig for levetiden til både telefonen og batteriet (batteriet skal sitte igjen med 80 % av kapasiteten etter 800 sykluser) – og, for å peke nese i retning Apple, så følger laderen med i esken.

OLED-skjermen blir raskere og mer nøyaktig. Grunnytelsen er det ingenting å si på kontra prisen. Kjøleløsningen blir langt mer effektiv, noe som kan være kjekt om man er en gamer. De største maskinvare-salgsargumentene samlet på én side. Nytt i 8T er en egen sensor til svart-hvitt-bilder. Nattmodus er forbedret, og det er også videofunksjonaliteten. 8T får også en rekke såkalte Always on Display-temaer.

Andre nyvinninger inkluderer bedre kjøling (285 % større kjølesystem); en OLED-skjerm på 6,55 tommer, det samme som forgjengeren, men som har mer nøyaktige farger og høyere oppdateringsfrekvens (120 Hz); og kommer med OxygenOS 11 ferdig installert. OxygenOS 11 er basert på Android 11, og dermed blir OnePlus 8T den første mobilen på markedet (på verdensbasis) som får Googles nye versjon av OS-et.

Kameraene ligner noe på de som sitter i OnePlus 8, og inkluderer et hovedkamera på 48 MP, et ultravidvinkelkamera på 16 MP (123 grader), samt et eget kamera til makrofotografi. Nytt i år er en sensor som skal føre til bedre svart-hvitt-bilder (i kombinasjon med de andre sensorene.)

OnePlus 8T skal være tilgjengelig i Norge fra 8. november, og de to ulike variantene (8 GB/128 GB og 12 GB / 256 GB) koster henholdsvis 6799 og 7799 kroner.