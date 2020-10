iPhone 12 har ikke medfølgende lader – dette er årsaken

Apple har annonsert at iPhone-telefoner ikke lenger kommer til å få medfølgende lader – og at dette også gjelder den nylig lanserte iPhone 12 og iPhone 12 Mini.



Det gikk rykter om Apples beslutning om å kutte laderen for over en måned siden, og mange lurte på om Apple var i ferd med å gjøre denne forandringen fordi det vil føre til en reduksjon i elektronisk avfall. Apples visepresident for markedsføring på verdensbasis, Greg Joswiak, snakket med GQ i september og fortalte at selskapet hadde besluttet å «gjøre mer».

«Vi leter hele tiden etter måter vi kan minimere mengden elektronisk avfall som stammer fra våre produkter. Det er en kontinuerlig jobb, og en viktig en. Vi er heldige på den måten at folk kjøper mange Apple-produkter, så vi vet at avgjørelsene vi tar i så henseende kommer til å ha en enorm innvirkning. Det er vårt ansvar å minimere innpakningsmaterialer og minimere det som er på innsiden av innpakningen, hvis det ikke er noe kunden trenger.»



Cupertino-selskapet tar sikte på å ligge på nullutslipp innen 2030.

Apple avslørte at avgjørelsen om ikke å legge ved lader i esken fra og med iPhone 12-lanseringen, som inkluderer nye iPhone 12 Pro som inkluderer Dolby Vision og særdeles imponerende kamerateknologi.



Siden det finnes millioner av ladere hos kunder allerede er Apple overbevist om at folk ikke trenger enda en, og at derfor mengden elektronisk avfall burde gå betraktelig ned. Dette er dog ikke ideelt for alle som kjøper Apple-produkter for første gang, men hvis det hjelper med å beskytte miljøet så er det vanskelig å bli altfor irritert på Apple.