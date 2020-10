Test: OnePlus Buds

OnePlus Buds har en latterlig lav pris og 30 timer med batteritid, noe som gjør at dette føles som et særdeles besnærende alternativ til Apple AirPods, men det finnes dog en del større problemområder som eksempelvis passform, lydisolasjon og begrenset med støtte for assistenter, noe som gjør at det ikke når helt frem denne gangen.

Kort oppsummert

OnePlus Buds er endelig her, og de overgår alle våre forventninger når det gjelder pris og batteritid. Utsiden av proppene har den samme romalder-estetikken som Google Pixel Buds, og øreproppene i seg selv både ser og føles nærmest identiske ut som Apple AirPods, hvilket later til å være den klare inspirasjonskilden for OnePlus' første helt trådløse ørepropper.



Dessverre var akkurat det å følge Apples design slavisk ikke den beste idéen.

AirPods er ikke kjent for å være eksepsjonelt komfortable, de faller ut relativt lett og har lite til ingenting å stille opp med når det gjelder passiv lydisolasjon – og det samme er sant om OnePlus Buds.



Når det gjelder funksjonalitet mangler øreproppene aktiv støydemping og en måte å få frem Google Assistant på på noen annen enhet enn OnePlus' egne – i alle fall per nå – og generelt sett er berøringskontrollene ganske begrensede for alle som ikke eier OnePlus-telefon.

Når det er sagt, er man en OnePlus-eier allerede, og er ute etter å ta tempen på markedet innen helt trådløse ørepropper, så er OnePlus Buds en billig måte å gjøre det på. De varer opptil 30 timer mellom fullstendige ladinger (etui + propper), og tar i bruk såkalt Warp Charge (OnePlus' hurtiglading) som tilbyr opptil 10 timer med batteritid på bare 10 minutter med lading, uten å trenge verken spesialkabler eller -ladere.



Hvis du kan leve uten mer høytflyvende funksjonalitet, som aktiv støydemping, og kan godta at det hele antageligvis kommer til å bli noe trangt for ditt ytre øre, så kan de billige OnePlus Buds-proppene være AirPods-alternativet du har ventet på, og verdt å prøve, siden prisen er såpass snill.

Pris og tilgjengelighet

OnePlus Buds sniker seg heldigvis under tusenlappen, én krone under, for å være nøyaktig. Prisen er med andre ord 999 kroner, og kommer på markedet sammen med OnePlus Nord den 4. august.



Når det gjelder pris er OnePlus Buds vesentlig billigere enn noen annen rival innen helt trådløse ørepropper. De er billigere enn Apple AirPods, de er billigere enn Google Pixel Buds og de er til og med billigere enn Sony WF-XB700, som vi virkelig regnet med kom til å være en av de aller billigste helt trådløse øreproppene laget av et kjent merke i 2020.



Før du begynner å arrestere oss – ja, det finnes andre helt trådløse ørepropper med lignende eller lavere pris, om man saumfarer nettet og potensielt bestiller fra utlandet (og klarer å få gratis frakt og unngå MVA), som eksempelvis Lypertek Tevi, som vi testet i februar i år, og gav en perfekt skår. Men, om du er ute etter de billigste øreproppene fra en av de store telefonprodusentene, som OnePlus, og ikke orker alt styret med å lure til seg propper billig fra fra utlandet, så er dette helt klart det beste alternativet akkurat nå.

Design

Hvis du hadde lagt OnePlus Buds-proppene på «ryggen», og spurt en hvilken som helst forbipasserende hvilket produkt det var snakk om, så ville de aller fleste sagt at dette var AirPods. Likheten er slående.



Den opplagte forskjellen her er at AirPods har en mer avrundet bakside og er mindre, mens de noe større OnePlus Buds har valgt et touch-kapasitivt flatt panel på baksiden. Dessverre, dog, uten å gjøre noe videre med hvorvidt man kan skreddersy kontrollene. De er svære begrensede. Det er i bunn og grunn bare «neste sang» ved dobbelt trykk eller «svar på telefon» med et enkelt trykk. Det er det.

Når vi snakket med OnePlus om saken, så ble det uttalt at muligheten til å forandre på kontrollene skal komme etter lansering, og at det kommer til å bli flere muligheter etter hvert. Per nå må man likevel forberede seg på å ha lite kontroll over musikken sin.



En fiks design-løsning som tildels omgår mangelen på kontroll man har via touch-panelet er at øreproppene har sensorer som automatisk pauser musikken hvis du tar proppene ut av ørene, og setter den på igjen om man setter dem inn. Dette er smart funksjonalitet, og hjelper proppene med å klare de 30 timene som hevdes i OnePlus' markedsføring, og er også kjekt å ha om man er av typen som hele tiden tar øreproppene ut og inn.

Så, hvordan føles proppene ut i bruk? Det er ikke så mye å skryte av, for å være helt ærlig. Vi er vant til å bruke enheter med spesialtilpassede gummipropper som kan tilpasse seg ørekanaler og ytre ører i alle former og størrelser. Fordi designet er i helplast klarer ikke OnePlus Buds å sitte som støpt hos alle, og i vår erfaring ble det vondt å ha proppene i etter den første timen med bruk.

Det eneste som er positivt med at enhetene er store er at de ofte holder seg på plass om man trener, og med IPX4-sertifisering (som tåler svette), så er ikke dette dårlige propper til trening, gitt at man tåler å høre vekter som smeller ned i gulvet, siden proppene ikke har aktiv støydemping.



OnePlus Buds' hjem er i et superfiffig etui som har omtrent samme størrelse og form som Google Pixel Buds-etuiet. Buds er dog litt lettere når de ligger i etuiet, siden vekten er på bare 46 gram, og har et eksternt LED-lys som gjør det enkelt å vite når om man har nok saft i batteriene eller ei. Sist, men ikke minst, etuiet tar i bruk USB-C, hvilket er en fin moderne detalj sammenlignet med sinkene som fortsatt bruker microUSB.

Funksjonalitet

Selv om OnePlus Buds ikke har aktiv støydemping har de likevel noe OnePlus kaller «environmental noise cancellation» som tas i bruk når man er i en telefonsamtale, som i det minste reduserer bakgrunnsstøyen andre hører når de snakker med det per telefon. Det er selvsagt ikke et godt kompromiss, men vi må nesten gi OnePlus litt skryt for å klare å få telefonsamtaler til å høres nesten like bra ut som når man bruker telefonens innebyggede høyttalere.

Teknologien bak reduseringen av støy fra omgivelsene kunne fungert veldig bra i tospann med en digital assistent som alltid hørte etter om du sa noe interessant – men det er ikke noe OnePlus Buds støtter før en oppdatering kommer senere denne måneden, som også lar brukere skreddersy dobbelttrykk-funksjonaliteten på touch-panelet. Men, selv om assistenten kommer til rette vil den ikke alltid høre etter hva du sier, slik som Siri gjør på Apple AirPods (andre generasjon), eller Google Assistant gjør i Google Pixel Buds, hvilket er relativt skuffende nyheter.

Av annen manglende funksjonalitet finner man aptX HD og LDAC, kodeker som ville ha latt øreproppene strømme høyoppløslig lyd. Proppene støtter derimot SBC og AAC, noe som gjør at lydkvaliteten slett ikke blir så verst, men kan ikke konkurrere med storheter som Sony WF-1000CM3.



Likevel er det fornøyelig at OnePlus Buds støtter Bluetooth 5.0, og bare har 103 ms med latenstid (0,1 sekund), slik at lyden kan holde følge med det visuelle om man ser på TV-serier eller filmer.

Dette er de første øreproppene som har Warp Charging, OnePlus' 2-celle-ladeteknologi som gir ti timer batteritid på bare ti minutter ladetid. Ja, andre har tilbudt hurtiglading tidligere, men da er det snakk om nærmere fem timer med batteritid på femten minutter, så ti timer på ti minutter føles ut som et stort steg fremover.



En annen gladnyhet er at OnePlus har også inkludert funksjonalitet som finner igjen øreproppene (om forlagt), og et superenkelt oppsett for eiere av OnePlus-telefoner, som kun trenger å åpne etuiet nær en OnePlus-telefon for å starte pare-prosessen. Dette er nok en sak selskapet har sakset fra Apple, Google og andre, men denne gangen er det med positivt fortegn.

Ytelse

OnePlus Buds passerer den viktigste testen når det gjelder lydytelse – de holder seg tilkoplet og faller ikke ut av synk. Hvis det er én ting man ikke finner seg i med helt trådløse ørepropper, så er det nettopp det, og vi er glad for å melde at vi ikke hadde noen problemer på dette området.



Lydprofiler er selvfølgelig helt subjektive, men vi synes at de medfølgene var snille med øret, bassen var relativt dempet og vi fikk god klarhet i de midtre og øverste frekvenssjiktene. Vi skulle ønsket at det var litt mer rom i lyden, men proppene hørtes like gode ut som billige øreklokker, selv før vi gikk inn og justerte på EQ-en.

Selv om OnePlus ikke har inkludert EQ-redigertfunksjonalitet via app kan man bruke Androids innebyggede EQ til å få opp bassen noe, og gi 10-15 Khz-sjiktet litt mer piff, to områder vi følte ikke helt satt i øreproppenes standardprofiler.



Vi gav OnePlus Buds en dugelig mengde sanger å bryne seg på, innenfor et bredt spekter av sjangre og sanger, og følte at de klarte seg godt gjennom det hele, men om man er av typen som har lagt sin elsk på bass vil ikke dette være et produkt på skrytelisten, og man burde heller ta en titt på trådløse Beats.

Videre, når det gjelder ytelse, så synes vi stemmer virkelig var klare, og de vi snakket med over telefonen mente at mikrofonen også gjorde en god jobb. Når vi utførte noen A/B-tester med mikrofonen på telefonen, sa de vi snakket med at det ble et høyere volum da vi brukte telefonens mikrofon enn da vi brukte øreproppene, men dette var snakk om minimale forskjeller.



Så, hvor gode er OnePlus Buds i forhold til konkurrentene? Vel, når det gjelder lydkvalitet konkurrerer de godt med Samsung Galaxy Buds Plus og Google Pixel Buds etter vårt skjønn, men Sony WF-1000XM3 er likevel vinneren, takket være den aktive støydempingen, støtten for aptX HD/LDAC og utrolige lydkvalitet.

Situasjonen kan muligens forandre seg når OnePlus legger til støtte for Dolby Atmos, hvilket forventes i en kommende oppdatering, men ifølge informasjon sendt til oss av OnePlus, kommer dette kun til å være tilgjengelig for OnePlus 7- og OnePlus 8-telefoner – så ta gjerne det hele med en klype salt.

Batteritid

De to store positivene når det gjelder batteritid er at proppene er omtrent evigvarende med sine 30 timer – 7 timer i selve proppene, 23 i etuiet – and at de kan lades på bare noen få minutter takket være Warp Charge. Da vi spurte OnePlus om Warp Charge kunne få negative innvirkninger på levetiden til lithium-ion-batteriene, uttalte selskapet at dette i deres erfaring ikke var tilfellet, og at det heller ikke var snakk om noen sikkerhetsrisiko, siden øreproppene setter grensen ved lading på 1,5 volt og 1,5 ampere, nettopp for å unngå skade.



Dette betyr at når det gjelder batteritid og ytelse er OnePlus Buds uangripelige, og at de simpelthen er best på akkurat dette.

Burde du kjøpe OnePlus Buds?

Kjøp de hvis …

Hvis du vil ha helt trådløse ørepropper til en rimelig pris

OnePlus Buds er blant de aller billigste helt trådløse øreproppene på markedet, og produsenten er et toppselskapene innen mobilteknologi. Med støtte for Dolby Atmos, som skal komme i en senere oppdatering til OnePlus 7 og OnePlus 8, kommer man til å få enda mer for pengene.



Hvis du vil ha ørepropper med hurtigladingsteknologi

Hvis du har utstrakt erfaring med å raske med deg døde ørepropper fordi du sjelden tar dem i bruk er OnePlus Buds en framifrå løsning. De holder ladingen i ukesvis av gangen, og når de først dør kan de gjenopplives på bare 10 minutter.

Hvis du liker hvordan Apple AirPods ser ut

Hvis du vil bli med i gjengen som har ørepropper som ligner på AirPods (uten at man nødvendigvis har originalen til den stive prisen), så passer definitivt OnePlus Buds for deg. Nei, de har ikke like god lyd, og heller ikke like mange funksjoner, men Apples ørepropper har en viss innflytelse, og tar seg godt ut, og disse øreproppene ligger ganske tett innpå AirPods, rent visuelt.

Ikke kjøp de hvis …

Hvis du bruker ørepropper for å holde verden på avstand

Reisende, pendlere og kontorarbeidere, hør dette – OnePlus Buds blokkerer ikke støy utenfra. Dette betyr at de ikke er ideelle om man befinner seg på et støyende kontor, om man befinner seg på et fly eller simpelthen tar toget til jobb. Det lille man får av støyisolasjon, og mangelen på aktiv støydemping, kommer til å være en skår i gleden.



Du er et petimeter når det gjelder passform

Hvis du har hatt skreddersydde ørepropper tidligere kommer OnePlus Buds til å bli et sjokk for systemet. De er store, kraftige og lagt av hardplast som absolutt ikke gir etter. Enten passer de som hånd i hanske, eller så gjør de ikke det – og om man faller mellom disse to stolene kommer de ikke til å være særlig behagelige å bruke.

Du er en feinschmecker eller en musikkelsker

Det er ingenting direkte feil med lyden i OnePlus Buds. De er noen flittige arbeidsmaur, og lydkvaliteten de leverer får jobben gjort. Når det er sagt er ikke dette de mest musikalske helt trådløse øreproppene på markedet. De har ikke det helt store rommet i lyden, og klarer ikke å få noe særlig futt i verken bassen eller de høye tonene på samme måte som eksempelvis Sony- eller Klipsch-ørepropper klarer.