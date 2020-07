OnePlus Nord lansert – koster under 5000 kroner

OnePlus lanserte i dag Nord, en telefon som representerer en tilbake til fremtiden-tilnærming for det kinesiske selskapet som tidligere var kjent for å tilby svært kraftige komponenter til en billig penge. De siste årene har det utviklet seg en økende misnøye over de stadig dyrere modellene fra OnePlus, men med OnePlus Nord har selskapet gått tilbake til kraftplugger med flaggskip-innmat med en mindre avskrekkende pris – forhåpentligvis for godt.

OnePlus Nord kommer i to forskjellige varianter. 8 GB RAM / 128 GB lagring og 12 GB RAM / 256 GB lagring. Prisene starter på henholdsvis 4690 kroner og 5690 kroner, og begge vil være tilgjengelige for kjøp i Norge 4. august.

Heftig skjerm, mindre heftig prosessor

De to mest iøynefallende komponentene er den store, raske AMOLED-skjermen på 6,44 tommer med en oppdateringsfrekvens på 90 Hz; samt et habilt hovedkamera på 48 MP (det samme som sitter i OnePlus 8). AMOLED-skjermen er verdig langt dyrere telefoner, og er en av elementene som gjør at man virkelig får følelsen av å bruke et flaggskip når man tar i bruk Nord. En oppdateringsfrekvens på 90 Hz kombinert med en oppgradert touch-skjerm, som sjekker fingerposisjon i 180 Hz (opp fra 135 Hz i fjorårets OnePlus 7T) bør føre til en særdeles god flyt i alle bevegelser og interaksjoner med grensesnittet.

6,44 tommer AMOLED med 90 Hz oppdateringsfrekvens. (Image credit: TechRadar)

For at det hele skal flyte godt må man likevel ha en god prosessor, og det er her OnePlus har kuttet mesteparten av kostnadene. Telefonen kommer med en Qualcomm Snapdragon 765 5G, som i utgangspunktet ikke representerer ytelse fra øverste hylle, men gitt at OnePlus bedyrer at Nord skal ha særdeles god flyt i bruk, og at selskapet har gjort 180 optimaliseringer i OxygenOS for å sikre at nettopp dette er tilfellet, så bør prosessoren være mer enn bra nok for de fleste oppgaver (forvent bare ikke å spille alle de nyeste mobilspillene i 90 FPS).

På tross av at OnePlus Nord ikke kommer til å være et råskinn på prosessorfronten bør likevel idéen være besnærende for de fleste – dette er en billig telefon som fokuserer på det de fleste er opptatt av: en god skjerm og et godt kamera. Det er mange som ikke kunne brydd seg mindre om antall FPS i «Fortnite», eller hvor mange poeng telefonen sanker i PassMark. Til vanlig bruk, til strømming, fotografering og sosiale medier, så holder dette i massevis – og man får til og med støtte for 5G med på kjøpet.

Imponerende kameraer

Dessverre har ikke OnePlus tradisjonelt vært kjent som noen spesielt god produsent av kameratelefoner. De siste flaggskipene har ligget en hel del hakk under de aller mest imponerende modellene til eksempelvis Apple, Huawei og Samsung, men de siste OnePlus 8-modellene har klart å henge med i svingene, og heldigvis har Nord rappet hovedkameraet til nettopp OnePlus 8.

De fire kameraene sitter pent og pyntelig på rekke. (Image credit: TechRadar)

Nord har fire kameraer på baksiden. En av disse er som nevnt det samme hovedkameraet som sitter i OnePlus 8, Sony IMX586, f/1,75 med OIS (optisk bildestabilisering) på 48 MP. De resterende tre består av et dedikert macro-kamera (der 4 cm er den nedre grensen for fokus), en dybdesensor som hjelper med kalkuleringen av simuleringen av dybdeskarphet i portrettmodus og et ultravidvinkelkamera på 8 MP som kan fange et synsfelt på 119 grader.

På fronten finner man et Sony IMX616-kamera på 32 MP (den største oppløsningen OnePlus har på noe frontkamera i sortimentet), med en maksimal blenderåpning på f/2,45; samt et 8 MP vidvinkelkamera som kan fange 105 grader.

Spennende billigsegment

OnePlus Nord er med andre ord en særdeles spennende modell som bør konkurrere godt med rivalene i samme prissegment (iPhone SE, Samsung Galaxy A51, Xiaomi Mi Note 10 og Google Pixel 3a, for å nevne noen). Kombinasjonen av et rent og raskt Android-OS (uten de sedvanlige dilldall-appene man gjerne blir belemret med fra andre produsenter), en meget habil AMOLED-skjerm og et knippe relativt imponerende kameraer fremstår som en besnærende pakke når man tar prisen i betraktning.