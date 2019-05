Norske 6.-klassinger skal lære om programmering ved hjelp av micro:bit

micro:bit er en minidatamaskin som opprinnelig ble utviklet til BBCs tilsvarende prosjekt i England. Den har ikke tastatur og skjermen består kun av 25 dioder, men den har en rekke innebygde sensorer som akselerometer og temperaturmåler, og det er mulig å kommunisere med den via Bluetooth.

Programmering kan foregå via enkel blokkprogrammering på datamaskin eller mobil, men den støtter også det fullverdige programmeringsspråket Python. Enheten her også en rekke tilkoblingspunkter, så gjør det mulig å koble til eksternt utstyr som motorer og sensorer, og programmere dem til å gjøre det du vil. På den måten blir det altså mulig for barn og bygge og programmere for eksempel en robot eller en bil.