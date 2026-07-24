LEGO SMART Play – LEGO-klossen som svarer når du leker
Features
Av TechRadar Norge
Publisert
Kjernen i systemet er SMART-klossen, en standard 2×4-kloss som inneholder sensorer, LED-belysning og en innebygd høyttaler.
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LEGO har introdusert SMART Play™, et nytt system som integrerer lys-, lyd- og bevegelsessensorer direkte i den klassiske 2×4-klossen. Ideen er enkel: å opprettholde den fysiske, skjermfrie lekeopplevelsen samtidig som bygningene får interaktive funksjoner som responderer på hvordan barn bygger og flytter kreasjonene sine.
Vi har sett nærmere på hvordan systemet fungerer og hva de første settene har å tilby. Her er hva SMART Play faktisk leverer – og hvilke spørsmål som fortsatt gjenstår.
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