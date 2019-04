Micro:bit – 10 ting du må vite

Da BBC lanserte micro:bit var håpet at produktet skulle inspirere både jenter og gutter til å begynne med programmering. Under lanseringsarrangementet sa sjefen for prosjektet hos BBC, Jessica Cecil, at hun trodde det var gode sjanser for at det skulle skje siden alle 11- og 12-åringer skulle få en micro:bit helt gratis.

Sjef for Samsung Electronics UK and Ireland sa på sin side til TechRadar:

– Det handler om å involvere alle – både gutter og jenter – og det blir spennende å se hvor det går. Det fine med micro:bit er tilgjengeligheten til plattformen.