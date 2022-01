HBO Max ble nylig den siste strømmetjenesten til å hive seg inn i et veldig hektisk marked. Ambisjonene deres går åpenbart lengre enn å bare tilby HBO-katalogen til et bredere publikum. Netflix er den konkurrenten HBO Max har i siktet, og det er derfor de satser så voldsomt på denne nye strømmetjenesten.

Netflix har de seneste årene satset på å tilby innhold som tiltaler alle tenkelige typer brukere, mens HBO-katalogens dramaer, komedier og dokumentarer legger størst vekt på prestisjefylt TV-innhold for et voksent publikum.

Nå krymper HBO Max gapet mellom de to tjenestene ved å komme med flere serier spesielt rettet mot familier. Det at hele Harry Potter-serien ble tilgjengelig for denne tjenesten, er trolig et resultat av en slik dreining hos HBO Max. Akkurat som Netflix, ønsker HBO Max å være en strømmetjeneste for alle.

Men hvordan står de to tjenestene seg mot hverandre ved første øyekast? Vi har sammenlignet Netflix og HBO Max med hverandre og nedtegnet våre erfaringer og tanker nedenfor.

Netflix vs HBO Max: pris

(Image credit: Netflix)

Netflix har tre prisnivåer: Basic (89 kroner i måneden), Standard (109 kroner i måneden) og Premium (159 kroner i måneden). Grunnivået gir deg strømming i 480p, mens Premium kan by på strømming i 4K.

HBO Max har en fast pris for alt innholdet sitt, nemlig 89 kroner i måneden. Hvis du velger å betale for et helt år om gangen, får du en rabatt på 34 %.

HBO Max er altså det billigste alternativet. Men Netflix gir deg flere forskjellige valg, noe som for eksempel passer for deg som synes det er viktig med innhold i 4K.

Netflix vs HBO Max: 4K og HDR

Netflix tilbyr mange høyprofilerte titler i 4K, i tilfelle du er klar for å betale ekstra for dette gjennom Premium-pakken. HBO Max ble lansert uten strømming i 4K eller HDR, noe som for øyeblikket utgjør en stor forskjell på de to tjenestene. En talsperson for HBO Max har imidlertid bekreftet at dette er noe tjenesten vil kunne tilby i fremtiden.

«4K HDR vil ikke være tilgjengelig på HBO Max fra lanseringen, men vi ser frem til å kunne tilby dette i fremtiden», har vi fått høre.

Med tanke på at Disney+ i starten klarte å tilby både 4K og HDR til en pris på bare 69 kroner i måneden, er det litt trist at ikke HBO Max har støtte for dette ennå. Men det kommer altså til å ordne seg med tiden.

Netflix vs HBO Max: TV-serier

(Image credit: HBO Max)

Når det gjelder nye originalserier er det ennå ikke så mye å juble over fra HBO Max. En ny Looney Tunes-serie og Paul Feig/Anna Kendricks serie Love Life blant høydepunktene. Det mest spennende ved strømmetjenesten ligger egentlig i dens HBO-arkiv, der man finner haugevis av godbiter, som for eksempel alt fra Succession til The Sopranos og The Larry Sanders Show. HBO har stått bak mange av de beste TV-seriene som noen sinne er skapt – og det er en tradisjon de også lever opp til i dag.

Dessuten finner man mange eldre serier tilgjengelige fra andre serieskapere, som The Big Bang Theory og Friends, samt en lang rekke britiske produksjoner som Luther og Doctor Who.

Netflix har en imponerande samling originalserier å øse av, og den katalogen er blitt bygget opp gjennom en årrekke nå. Det vil ta HBO Max en god stund å ta igjen forspranget, selv om tjenesten overhodet ikke er noen katastrofe i sin nåværende fasong.

Dette kan betraktes fra perspektivet kvantitet kontra kvalitet. HBO produserer langt færre serier enn Netflix, men de er utrolig treffsikre med titlene de faktisk produserer. Netflix får massevis av nye serier hver uke, men mange av dem vil du trolig aldri se. Med tanke på innholdets bredde og regelmessighet, er Netflix fremdeles kongen av TV-serier. Vi ser frem til at HBO Max utfordrer tronen.

Netflix vs HBO Max: filmer

(Image credit: Future)

Det er vanskelig ¨velge en favoritt når det gjelder filmer. HBO Max har et suverent TCM-arkiv, som er noe av det aller beste ved hele strømmetjenesten. Her finner du en blanding av internasjonale filmer og en lang rekke klassikere som Casablanca, Ben-Hur, Tatt av vinden og Eraserhead.

De fleste av Warners store seriesuksesser finnes også tilgjengelige på tjenesten, og her fikk man ovenikjøpet alle de åtte Harry Potter-filmene ved lanseringen. Det var en kjærkommen overraskelse. Nå kan du også strømme Joaquin Phoenixs Oscar-vinnande Joker. HBO Max har også lagt ut det komplette Studio Ghibli-arkivet med animefilmer (med unntak av Grave of the Fireflies, som finnes på Hulu), som alle var å se ved lanseringen. Fra første dag kunne du også se alle de tre Ringenes Herre-filmene.

Netflix har også massevis av fantastiske lisensierte filmer og en enorm mengde originaltitler, men for øyeblikket gjør bredden i HBO Max-biblioteket et umiddelbart spennende førsteinntrykk. Sistnevnte ser ut som det rette valget for en filmelsker – og det er vel egentlig ikke noe annet å vente av et studio som Warner Bros., som ble etablert for snart hundre år siden.

Dette kan imidlertid endre seg over tid, ettersom Netflix samler stadig flere prisvinnere, som Marriage Story og The Irishman, i tillegg til at de hele tiden øker tilgangen til eldre filmer.

Netflix vs HBO Max: brukeropplevelse

(Image credit: Future)

Med tanke på at vi har tilbrakt flere år med Netflix – og bare noen timer med HBO Max – er vi ikke klare for å kåre en vinner i denne konkurransen riktig ennå. Netflix' algoritmiske anbefalinger og nettsidens layout byr på en brukeropplevelse i verdensklasse, med de letthåndterlige listene og profilene.

HBO Max kunne tilby massevis av fantastiske funksjoner ved lanseringen. Profiler og seerlister var noe vi fikk allerede fra starten, og innholdet presenteres dessuten på en god og tydelig måte. HBO, Crunchyroll, Cartoon Network, TCM, DC Comics, Adult Swim, Studio Ghibli og Looney Tunes er noen av kanalene du kan utforske allerede, og mengden tilgjengelig innhold er ulikt for hver av dem. Du kan også opprette barneprofiler, og det er enkelt å søke i biblioteket etter det du vil ha.

Hjemmesiden er kuratert med et utvalg HBO-titler, i tillegg til utvalgte serier og filmer. Du kan navigere deg gjennom undernivåer som «Topp 20 i Norge», «Nylig lagt til», «episke storfilmer» og mange flere. Både hovedskjermen og nettleserversjonen er tydelige, og enkle å navigere i. Generelt tilbyr de to strømmetjenestene ganske likeartede brukeropplevelser.

Endelig vurdering: det er plass til begge … hvis du har råd

Ingen regner med at en ny strømmetjeneste skal ha tilstrekkelig å tilby for å kunne detronisere den etablerte markedslederen, men HBO Max gjør likevel et solid inntrykk. Kjernen i HBO-katalogen gir deg umiddelbart tilgang til noen av de beste TV-seriene som finnes – og Warner Bros. har rikelig å komme med slik at Netflix får seriøs kamp om seerne.

HBO Max har dessuten fortsatt å pumpe ut nytt innhold hele vinteren, blant annet med South Park-serien og mange flere filmer. Warner Bros. har fremdeles et stort arkiv å arbeide seg gjennom, og vi ser frem til å oppleve at denne plattformen vokser med tiden.

Netflix fortsetter samtidig å utgi nye serier og filmer hver eneste uke. Vi kan vanskelig se for oss å si opp Netflix-abonnementet med det første. Samtidig er katalogen hos HBO Max såpass annerledes at vi ser at begge strømmetjenestene fortjener en plass i samlingen vår.

Hvis du ikke har noe imot å punge ut med minst 200 kroner i måneden, altså.