Netflix vs HBO Max: hvorfor det er en tættere kamp, ​​end du tror

HBO Max er netop blevet den seneste streamingtjeneste til at komme ind i et meget travlt landskab, og dets ambitioner rækker klart ud over blot at bringe HBO til et bredere publikum. Netflix er den konkurrent, som HBO Max virkelig har i kikkerten, og det er derfor, de laver et så stort spil på markedet med denne nye streaming platform.

Netflix har brugt de sidste par år på at udrulle indhold, der appellerer til enhver demografi, du kan komme i tanke om, mens HBO's dramaer, komedier og dokumentarer er målrettet mod prestigefulde voksne, der ser tv.

Nu lukker HBO Max hullet med flere shows rettet mod familiepublikum. Den sidste anden tilføjelse af hele Harry Potter-serien til tjenesten kommer sandsynligvis fra den tankegang. Ligesom Netflix ønsker, at HBO Max skal være en streaming tjeneste med indhold for alle.

Så hvordan sammenligner de to sig ved første øjekast? Nedenfor lavede vi en hurtig sammenligning mellem HBO Max og Netflix baseret på vores første erfaring med den nyere tjeneste.

Netflix vs HBO Max: pris

(Image credit: Netflix)

Netflix har tre priser: Netflix basis koster 79 kr. pr. måned, Netflix Standard koster 99 kr. pr. måned og Netflix Premium koster 129 kr. pr. måned. Standard giver dig mulighed for HD og 2 skærme, mens Premium giver dig mulighed for Ultra HD og 4 skærme.

HBO Max koster 79 kr. pr. måned, eller du kan spare 36% af prisen med et årsabonnement.

Det er præcis, hvad folk allerede betaler for HBO Now, og du får en masse mere indhold for pengene. Når det er sagt, for folk, der ikke allerede har HBO, kan en tjeneste, der koster lige så meget som Netflix, være en sværere pille at sluge. Du får heller ikke 4K-streaming lige nu. Mere om det nedenfor.

Alligevel, hvis prisen er lidt høj, er en annonceunderstøttet version af HBO Max tilsyneladende på vej til 2021, hvilket burde bringe prisen lidt ned.

Vinderen? Netflix

Netflix vs HBO Max: 4K og HDR

Netflix tilbyder mange højprofilerede originaler i 4K, hvis du er parat til at betale for det som en del af deres Premium Plan. HBO Max blev lanceret uden 4K-streams eller HDR, hvilket vil være et stridspunkt for nogle givet den høje pris. Fremover vil dette dog blive tilføjet til tjenesten, har en talsmand bekræftet.

"4K HDR vil ikke være tilgængelig på HBO Max ved lanceringen, men vi ser frem til at levere dette i fremtiden," har vi fået at vide.

Da Disney Plus formår at inkludere 4K og HDR i et prisniveau på 79 kr. pr. måned, er det lidt skuffende, at HBO Max heller ikke understøtter det endnu. Men det vil ændre sig til sidst.

Vinderen? Netflix

Netflix vs HBO Max: TV shows

(Image credit: HBO Max)

Med hensyn til originale shows har HBO Max ikke noget at blive rigtig begejstret for endnu, med en ny serie af Looney Tunes tegnefilm og Paul Feig/Anna Kendrick antologishow Love Life blandt højdepunkterne. Appellen ligger i stedet i dets HBO-arkiv, med alt fra Succession til The Sopranos og The Larry Sanders Show. HBO er ansvarlig for mange af de største tv-shows, der nogensinde er lavet, hvilket fortsat er tilfældet i dag.

Derudover er adskillige ældre shows tilgængelige her udenfor HBO, som The Big Bang Theory og Friends, samt en sund del af britiske shows som Luther og Doctor Who.

Netflix har i mellemtiden nu en misundelsesværdig suite af originale shows at nyde, og det katalog er blevet bygget op i mange år nu. Det vil tage et stykke tid for HBO Max at indhente, men det er absolut ingen snert i sin nuværende form.

Du kan kalde dette et argument om kvantitet vs kvalitet. Som premium kabelkanal laver HBO langt færre shows end Netflix, men med en utrolig høj hit rate. Netflix har masser af nye shows hver eneste uge, men mange serier kommer du nok aldrig til at se. Alligevel, for bredden og regelmæssigheden af indhold, er Netflix stadig kongen af tv. Vi ser dog frem til at se HBO Max udfordre dette.

Vinderen? Netflix

Netflix vs HBO Max: film

(Image credit: Future)

Det er for svært at kalde det, men hvis du sætter pris på gammel biograf, er HBO Max's kuraterede TCM-arkiv måske det bedste ved det. Du har en blanding af international biograf derinde, og alle tiders klassikere som Casablanca, Ben-Hur, Gone With the Wind og Eraserhead.

De fleste af Warner blockbuster serier er ude i fuld kraft, og tjenesten har endda alle otte Harry Potter-film ved lanceringen, hvilket er en velkommen overraskelse. Du kan også streame Joaquin Phoenixs Oscar-vindende Joker lige nu. HBO Max har også det komplette Studio Ghibli-arkiv af anime-film (minus Grave of the Fireflies, som er ovre på Hulu), alle tilgængelige. Du kan også se Ringenes Herre-trilogien fra dag ét.

Netflix har også masser af gode licensed film og et absolut ton af originaler, men lige nu gør bredden af HBO Max-biblioteket et umiddelbart spændende første indtryk. Dette føles som en ægte biografelskers tilbud, som du ville forvente af et filmstudie, der har eksisteret så længe som Warner Bros. Det kunne dog nemt ændre sig over tid, efterhånden som Netflix laver flere pris kandidater som Marriage Story og The Irishman og fortsætter for at sikre gode ældre film til streaming.

Vinderen? Det er uafgjort

Netflix vs HBO Max: brugeroplevelse

(Image credit: Future)

Da vi har brugt årevis med Netflix og kun et par timer med HBO Max, er vi ikke parate til at kåre en vinder på dette punkt endnu. Netflixs algoritmiske anbefalinger og startsidelayout sørger stadig for en brugeroplevelse i verdensklasse, og det samme gør de nemme at administrere overvågningslister og profiler.

HBO Max har masser af fantastiske funktioner ved lanceringen. Profiler og overvågningslister er her fra starten, og den måde, hvorpå indholdsvertikaler fungerer som kanaler, fungerer fint. HBO, Crunchyroll, Cartoon Network, TCM, DC Comics, Adult Swim, Studio Ghibli og Looney Tunes er de kanaler, du kan udforske lige nu, og mængden af indhold varierer for hver. Du kan også oprette børneprofiler, og det er nemt at søge i biblioteket efter det, du ønsker.

Hjemmesiden er kurateret med et udvalg af 'Editor's Picks' af HBO-shows samt udvalgte serier og udvalgte film. Vi har dog kun brugt tid med HBO Max i browseren indtil videre, så vi venter indtil vores HBO Max anmeldelse, før vi beslutter os om en holdning til app oplevelsen og brugergrænsefladen efter omfattende brug.

Vinderen? TBD

Konklusion: der er plads til begge, hvis du har råd

Ingen forventer, at en ny streaming tjeneste vil afsætte en eksisterende vinder, men HBO Max gør et godt første indtryk. Kernen i HBO's bibliotek betyder, at du automatisk starter med mange af de bedste tv-shows på Max, og Warner Bros svinger hårdt for Netflix ved at få mest muligt ud af sine årtier gamle egenskaber.

Der kommer også meget mere til HBO Max i juni med udgivelsen af den komplette South Park-serie og mange flere film. Warner har et stort arkiv at optrævle her, og vi håber at se hver af deres kanaler vokse over tid.

Netflix fortsætter i mellemtiden med at skyde nye serier og film ud hver eneste uge. Det er svært at se os selv nogensinde have trangen til at afmelde Netflix i den nærmeste fremtid, men HBO Max' programudvalg er så forskelligt, at vi kan se, hvordan begge har en plads.

Det er, hvis du altså ikke har noget imod at bruge minimum 158 kr. om måneden på streaming tjenester.