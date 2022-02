Microsoft er i ferd med å tvinge deg til å oppgradere Windows 10

Vi blir kontinuerlig fortalt at det er viktig å holde Windows oppdatert, men for å kunne motta oppdateringer må man bruke en støttet versjon av Windows. For mange som kjører eldre versjoner av Windows 10 begynner tiden å renne ut.



Rent spesifikt er det snakk om Windows 10 20H2, en versjon som Microsoft vil slutte å oppdatere i mai. Den eksakte datoen det er snakk om er 10. mai, hvilket betyr at om under tre måneder, så vil alle som fortsatt kjører denne versjonen av Windows 10 ikke lenger bli støttet av Microsoft. Dette er grunnen til at Microsoft nå planlegger å tvinge gjennom en oppdatering til maskiner som fortsatt har den gamle varianten, slik at alle etter hvert bruker en Windows-kopi som i praksis kan fortsette å motta oppdateringer.



Det spiller ingen rolle hvorvidt man har Home- eller Professional-versjonen av Windows 10 20H2 installert, siden begge vil pensjoneres den 10. mai. Informasjonen om kasseringen av versjonene har vært offentlig tilgjengelig en god stund, og kan leses på Microsofts produktlivssyklusside, så noen stor overraskelse bør ikke dette være.



Alle som ønsker å holde seg til Windows 10 kontra Windows 11 kan ta det helt med ro. Microsoft kommer ikke til å tvinge noen over på den aller seneste versjonen av Windows.



Likevel, for å unngå å produsere individuelle oppdateringer til et stort antall forskjellige Windows 10-versjoner, velger Microsoft kun å støtte de seneste delversjonene, og oppfordrer folk til å installere de såkalte Feature-oppdateringene, for å sikre at så mange som mulig får tilgang til utbedring av sikkerhet og andre programvarefeil.



For å unngå at antallet potensielt usikrede systemer vokser, er det nå ikke bare snakk om en oppfordring fra Microsofts side. Selskapet velger nå å automatisk oppdatere maskiner, slik at brukere ender opp med Windows 10 21H2.

Bruker man Windows 10, versjon 2004 eller senere, kan man manuelt sjekke etter oppdateringer, og dermed laste ned og installere 21H2 etter eget forgodtbefinnende.



Microsoft utbroderer via den såkalte Release Health-siden: «Windows 10, versjon 21H2 er tilgjengelig for brukere av enkelte enheter som kjører Windows 10, versjon 2004 eller senere, som manuelt sjekker etter oppdateringer via Windows Update. Enheter som per nå kjører på Windows 10, versjon 2004 eller senere kommer til å oppleve en rask installasjon, siden oppdateringen vil fortone seg som en månedlig oppdatering.»



«Vi har også startet første fase i vår utrulling av maskinlæringtrening, og tar sikte på Windows 10, versjon 20H2, som nærmer seg slutten på støttetiden, slik at denne automatisk blir oppdatert til Windows 10, versjon 21H2. Vi vil fortsette å trene vår maskinlæringsmodell gjennom alle faser, slik at utrullingen av senere versjoner av Windows 10 gjøres smartere, og at oppdateringen går som den skal.»

Selv om det har blitt gjort unntak i enkelte tilfeller tidligere, der Microsoft har lansert oppdateringer til Windows-versjoner uten støtte, så må man normalt sett sørge for at man bruker en støttet versjon av Windows, om man ønsker å sikre seg jevnlige oppdateringer.



Selv om det teknisk sett vil være mulig å oppdatere til Windows 10 21H1, så skal denne versjonen pensjoneres i desember, og tiden går som kjent overraskende raskt. Noen vil nok synes at det er et overtramp at Microsoft tar over kontrollen av oppdateringsprosessen, og tvinger folk over på 21H2, men gitt at denne versjonen vil være støttet frem til midten av 2023, så gir det mening at selskapet ønsker å ha så mange kunder så mulig på denne varianten.

Kilde: Windows Central