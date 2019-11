Huawei-sjef hevder selskapets eget operativsystem vil bli raskere enn iOS og Android

Huawei-sjef Ren Zhengfei sier at selskapets eget operativsystem skal bli raskere enn iOS og Android, men det kan komme til å streve på app-fronten.

Zhengfei kom med påstanden i et intervju med det franske magasinet Le Point, og han er også optimistisk når det gjelder Huaweis sjanser i mobilmarkedet, uansett utfallet av den pågående handelskrigen mellom USA og Kina.

Det er ingen hemmelighet at Huawei jobber med sitt eget OS, som de kan komme til å ta i bruk hvis USA viderefører forbudet som er rettet mot Huawei. Som kjent hindrer dette forbudet det kinesiske selskapet i å bruke viktige deler av Android, inkludert Play Store, sikkerhetsoppdateringer og mange av Googles egne apper.

Selv om Huaweis HongMeng OS (også kalt Ark OS) kan komme til å yte bedre enn programvaren til rivalene, innrømmer samtidig også Zhengfei at apper kan bli et problem.

App-problemet

Det er en utfordring å lage en app-butikk som kan konkurrere med Apples App Store og Google Play Store, og flere selskaper har tidligere mislyktes i å opparbeide seg det samme volumet av apper som de store butikkene tilbyr.

Blant annet har vi sett både Windows Phone og BlackBerry OS mislyktes i dette, og det samme har også skjedd med flere andre og mindre operativsystemer. Samtidig skal det sies at Huaweis nye OS blir basert på Android, noe som burde sikre at appene i hvert fall er kompatible når de først er på plass i Huaweis butikk.

Vi har foreløpig ikke sett det nye operativsystemet i aksjon, så vi vet lite om hvordan det virker eller hvordan det ser ut. Det er heller ikke sikkert at Huawei faktisk ender opp med å bruke det i det hele tatt. Alt avhenger av hvordan forholdet mellom USA og Kina utvikler seg, og sjefen for Huaweis forbrukerprodukter i vest-Europa har sagt til TechRadar at det for øyeblikket ikke finnes noen tidslinje for når en enhet med det nye operativsystemet kan dukke opp.

Samtidig har Zhengfei uttalt at selskapets operativsystem også kan brukes i en rekke andre produkttyper som nettbrett, rutere og servere, så det er mulig at det også kan få et liv utenfor telefonsegmentet.

Kilde: Sina og GSMArena