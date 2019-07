Huawei-chef hævder at firmaets mobile styresystem er hurtigere end iOS og Android

Huawei-chefen Ren Zhengfei har udtalt, at firmaets egenproducerede mobile styresystem vil blive hurtigere end både iOS og Android… men at det kan få problemer, når det kommer til apps.

Zhengfei kom med påstanden under et interview med det franske magasin Le Point, og Huawei-chefen er stadig optimistisk med hensyn til firmaets chance for at overleve på markedet, uanset hvad udfaldet af handelskrigen med USA bliver.

Det er ingen hemmelighed, at Huawei arbejder på sit eget styresystem, som de kan proppe in sine smartphones, hvis USA holder fast i bandlysningen af Huawei og dermed forhindrer den Kinesiske virksomhed adgang til Googles livsnødvendige tjenester såsom Play Store, sikkerhedsopdateringer og udvalg af Google Apps

Men selvom Huaweis HongMeng OS (også kendt som Ark OS) kan være hurtigere end rivalerne, indrømmer Zhengfei, at de kan komme til at få problemer hvad angår apps.

5G-telefonerneer her

Vi venter stadig på de foldbare telefoner

Dette er de bedste Huawei-telefoner

Der mangler apps

Udviklingen af en app-butik stor nok til at konkurrere med Apples App Store og Googles Play Store er ikke nogen let opgave. Mange firmaer har allerede måttet give fortabt i forsøget på at matche mængden af apps og store navne som kendes fra de to kendte app-butikker.

Over de senere par år har vi set hvordan Windows Phone og BlackBerry OS har forsøgt og fejlet at imødekomme brugernes hungren efter apps, på samme måde som Apple og Google kan levere, ligesom også mindre operativsystemer igennem årene har kæmpet med at matche de større spillere.

Huawei er den næststørste mobilproducent i verden (kun overgået af Samsung), hvilket betyder, at de har en tilpas stor brugerbase, som kan være attraktiv for udviklerne. Men at skulle overtale dem til at lave en version af deres apps kun til deres nye styresystem, kan alligevel vise sig at være for stor en udfordring, især da det endnu ikke vides hvordan de vil kunne tjene penge på denne.

Vi har endnu ikke set en liveversion af operativsystemet, så vi ved endnu ikke hvordan det fungerer eller hvordan det vil se ud – og der er en sandsynlighed for, at Huawei kan blive afhængig af dette styresystem til sine telefoner.

Huaweis President of Consumer Business Group for Western Europe, Walter Ji, fortalte TechRadar, at der på nuværende tidspunkt ”ikke er nogen konkret tidsplan for lancering af en enhed”, som vil benytte deres egen software.

Det betyder ikke, at styresystemet ikke bliver en realitet, da Zhengfei sagde, at softwaren eftersigende vil kunne benyttes på tværs af flere platforme, såsom tablets, computer routere og datacentre, så det kan få et liv udover på telefoner.

Via Sina and GSMArena