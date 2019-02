Google har fjernet en rekke ondsinnede foto-apper fra Play Store

Mens Apple har relativt streng kontroll på Apple Store, har Google historisk sett vært litt mer avslappet til hva de slipper inn i app-butikken sin. Selskapet har riktignok nylig gjort en innsats for å rydde opp i Play Store, men det er fortsatt apper med lugubre hensikter som slipper gjennom.

En rapport fra sikkerhetsselskapet Trend Micro har nå funnet 29 foto- og selfie-relaterte apper som har hatt ondsinnede hensikter rettet mot brukerne som har installert dem. Atferden strekker seg fra triks som å servere upassende og forfalsket fullskjermsreklame når brukeren låser opp telefonen, til potensielt farligere aktiviteter som å stjele brukerens bilder og laste dem opp til en ekstern server.

Enda verre blir det av at majoriteten av appene har blitt lastet ned tusenvis av ganger, og tre av dem har blitt installert over en million ganger hver. Trend Micro opplyser at et stort antall av disse nedlastingene foregikk i Asia og spesielt i India, der fotorelaterte apper er spesielt populære.

Tvilsomme taktikker

Noen av appene har brukt triks som å skule appikonet for å gjøre det vanskeligere å fjerne dem, og når de nevnte reklamene dukker opp er det ingenting som indikerer at det er den aktuelle appen som er årsaken.

Majoriteten av appene bruker typiske svindeltaktikker, der en tekst hevder at brukeren har vunnet noe (som en iPhone), eller at reklamen fremstår som en kommersiell pornotjeneste men der et klikk vil lede til en phishing-svindel der brukere må skrive inn personlig informasjon for å «motta en premie».

Blant de 29 appene Trend Micro har avdekket var det også en som tilbød seg å gjøre folks selfier vakrere, men etter at bildet var lastet opp til en ekstern server bli brukeren møtt med en falsk oppdateringsknapp som førte videre til en phishing-side.

Skaperen av appen kan deretter utnytte bildene på ulike måter, som for eksempel i falske kontoer på sosiale medier.

Etter å ha blitt gjort oppmerksom på de problematiske appene, har Google fjernet dem fra Play Store. Likevel er det ingen grunn til å tro at det ikke finnes flere tilsvarende apper i Googles app-butikk, og det er alltid lurt å sjekke brukeranmeldelsene for å se om andre har opplevd mistenkelig atferd.

Nedenfor ser du listen over appene som ble oppdaget at Trend Micro, og de er sortert fra mest til minst nedlastet:

Pro Camera Beauty

Cartoon Art Photo

Emoji Camera

Artistic effect Filter

Art Editor

Beauty Camera

Selfie Camera Pro

Horizon Beauty Camera

Super Camera

Art Effects for Photo

Awesome Cartoon Art

Art filter Photo

Art Filter Photo Effects

Cartoon Effect

Art Effect

Photo Editor

Wallpapers HD

Magic Art Filter Photo Editor

Fill Art Photo Editor

ArtFlipPhotoEditing

Art Filter

Cartoon Art Photo Filter

Art Filter Photo Editor

Pixture

Art Effect

Photo Art Effect

Cartoon Photo Filter

Har du noen av disse appene installert, så bør du fjerne dem umiddelbart.