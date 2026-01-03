3 nye funksjoner vi ønsker å se fra Garmin i 2026

Garmin har hatt et sterkt 2025, takket være lanseringen av nye modeller i Forerunner-, Instinct-, Venu-, Vivoactive- og Fenix ​​8 Pro-serien. Hele serien har praktisk talt blitt oppdatert.

Nå i starten av 2026 har vi begynt å tenke på ønskelisten vår for Garmins beste klokker dette året. Ikke nødvendigvis hvilke modeller som kommer, selv om vi forventer at Fenix ​​9 er på vei, men hvilke funksjoner disse modellene burde tilby.

Vi har kokt det ned til noen klare ønsker, som du kan lese om nedenfor. Hva Garmin faktisk planlegger er bare kjent for de som vet, men vi håper selskapet tør å ta noen modige avgjørelser, slik at vi ikke har akkurat de samme diskusjonene neste år.

1. Power Glass AMOLED

(Image credit: Michael Sawh)

Introduksjonen av Power Glass AMOLED ville gjøre slutt på begrensningen ved at solcellelading er begrenset til MIP-modeller. For tiden må brukerne velge mellom den lange batteritiden som solcelleteknologi gir og den moderne, fargerike AMOLED-skjermen. Kombinasjonen av de to ville tillate mer avanserte AMOLED-klokker, som Forerunner-serien, å gjenvinne den passive batteritiden vi sist så i Garmin Forerunner 955, og dermed eliminere et klart kompromiss for brukere i premiumsegmentet.

Garmin kunne med rette påpeke de tekniske utfordringene her, for eksempel hvor vanskelig det er å lage et solcellelag som kan samle lys uten å blokkere eller svekke skjermens synlighet. Hvordan et solcellelag og et AMOLED-panel faktisk kan sameksistere er langt utenfor vårt tekniske innsiktsnivå, men det hindrer oss ikke i å ønske å se det skje.

Ved å integrere solcellelading i AMOLED-skjermer ville Garmin fremtidssikre sine flaggskipmodeller. Med Power Glass ville selskapet kunne opprettholde sin imponerende batterilevetid samtidig som de leverer den visuelle kvaliteten vi nå forventer av moderne Garmin-klokker.

2. Påvisning av høyt blodtrykk

(Image credit: Future)

En smartklokke som støtter overvåking av høyt blodtrykk bruker optiske sensorer (PPG) for å spore hjertefrekvens og blodstrømsmønstre, og analyserer dataene over tid for å oppdage potensielle tegn på hypertensjon. Ledende modeller, som de nyeste og beste Apple Watch-klokkene, bruker avanserte algoritmer i forbindelse med PPG-signaler, mens andre, som Huawei Watch D2, går et skritt videre ved å integrere mikropumpemansjetter for mer direkte målinger.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

I stedet for å bygge inn denne teknologien i smartklokkene sine, har Garmin så langt valgt en frittstående blodtrykksmåler som synkroniserer avlesninger med Garmin Connect-appen for trendanalyse og deling med helsepersonell. Garmin ser på dette som et komplementært tilbud, men vi skulle gjerne sett at selskapet integrerer teknologien direkte i klokkene sine, slik Apple allerede har gjort.

Innebygd overvåking av høyt blodtrykk kan virke som et avvik fra Garmins klare fokus på trening, men hvis selskapet ønsker å holde seg konkurransedyktig overfor konkurrentene, er det et område der de må handle mens det fortsatt er tid. Whoop har også tatt skritt i den retningen ved å legge til flere hjertehelsefunksjoner i treningstilbudet sitt med Whoop MG.

3. Geststyring

(Image credit: Future)

Apple og Samsung ligger foran Garmin her. Gitt at mange Garmin-brukere ofte har hendene fulle mens de trener, ønsker vi å se Garmin ta tydelige skritt mot bedre håndfri bruk. Apple tilbyr enkle bevegelser som dobbelttrykk og håndleddsflikk, som lar brukere utføre vanlige handlinger med én hånd, mens Samsung har mer universelle bevegelser som inkluderer klype- og klypebevegelser.

Apple Watch- og Galaxy Watch-serien oppfattes av mange som mer intuitive å bruke enn konkurrenter som Garmin Venu 4 eller Garmin Vivoactive 6. Hvis Garmin ønsker å beholde brukere som krever både avanserte treningsfunksjoner og moderne smartfunksjoner, må selskapet legge til funksjoner som bevegelseskontroll for å gjøre brukeropplevelsen minst like smidig.