3 nya funktioner vi vill se från Garmin under 2026

Garmin har haft ett starkt 2025, tack vare lanseringen av nya modeller i serierna Forerunner, Instinct, Venu, Vivoactive samt Fenix 8 Pro. Hela sortimentet har i praktiken fått en uppdatering.

Med 2026 runt hörnet har vi börjat fundera på vår önskelista för Garmins bästa klockor nästa år. Inte nödvändigtvis vilka modeller som kommer, även om vi räknar med att Fenix 9 sannolikt är på väg, utan vilka funktioner dessa modeller borde erbjuda.

Vi sammanfattat det till några tydliga önskemål som du kan läsa om nedan. Vad Garmin faktiskt planerar är det bara de som vet, men vi hoppas att företaget vågar ta några modiga beslut så att vi inte sitter med exakt samma diskussioner även nästa år.

1. Power Glass AMOLED

(Image credit: Michael Sawh)

Att introducera Power Glass AMOLED skulle sätta punkt för begränsningen där solcellsladdning endast finns på MIP-modeller. I dagsläget måste användare välja mellan den långa batteritiden som solcellstekniken ger och den moderna, färgstarka AMOLED-skärmen. En kombination av dessa två skulle göra det möjligt för mer avancerade AMOLED-klockor, som Forerunner-serien, att återfå den passiva batteriförlängning vi senast såg i Garmin Forerunner 955, och därmed eliminera en tydlig kompromiss för användare i premiumsegmentet.

Garmin skulle med all rätt kunna peka på de tekniska utmaningarna här, till exempel hur svårt det är att skapa ett solcellslager som kan samla in ljus utan att blockera eller försämra skärmens synlighet. Hur ett solcellslager och en AMOLED-panel faktiskt ska kunna samexistera ligger långt över vår tekniska lönegrad, men det hindrar oss inte från att vilja se det hända.

Genom att integrera solcellsladdning i AMOLED-skärmar skulle Garmin framtidssäkra sina flaggskeppsmodeller. Med Power Glass skulle företaget kunna behålla sin imponerande batteritid samtidigt som man levererar den visuella kvalitet vi numera förväntar oss av moderna Garmin-klockor.

2. Upptäckt av högt blodtryck

(Image credit: Future)

En smartklocka med stöd för övervakning av högt blodtryck använder optiska sensorer (PPG) för att följa hjärtfrekvens och blodflödesmönster, och analyserar data över tid för att upptäcka potentiella tecken på hypertoni. Ledande modeller, som de senaste och bästa Apple Watch-klockorna, använder avancerade algoritmer tillsammans med PPG-signaler, medan andra, som Huawei Watch D2, går ett steg längre genom att integrera manschetter med mikropump för mer direkt mätning.

I stället för att bygga in denna teknik i sina smartklockor har Garmin hittills valt en fristående blodtrycksmätare som synkar mätvärden till Garmin Connect-appen för trendanalys och delning med vårdpersonal. Garmin ser detta som ett kompletterande erbjudande, men vi skulle gärna se att företaget integrerar tekniken direkt i klockorna, på samma sätt som Apple redan har gjort.

Inbyggd övervakning av högt blodtryck kan uppfattas som ett avsteg från Garmins tydliga träningsfokus, men om företaget vill behålla sin konkurrenskraft gentemot rivalerna är det ett område där man bör agera medan tid fortfarande finns. Även Whoop har tagit steg i den riktningen genom att lägga till fler hjärthälsofunktioner i sitt träningsutbud med Whoop MG.

3. Geststyrning

(Image credit: Future)

Här ligger Apple och Samsung före Garmin. Med tanke på att många Garmin-användare ofta har händerna upptagna under träning vill vi se att Garmin tar tydliga kliv mot bättre handsfree-användning. Apple erbjuder enkla gester som Double Tap och Wrist Flick, som låter användare utföra vanliga åtgärder med en hand, medan Samsung har mer universella gester som inkluderar knyt- och nyp-rörelser.

Apple Watch- och Galaxy Watch-serierna upplevs av många som mer intuitiva att använda än konkurrenter som Garmin Venu 4 eller Garmin Vivoactive 6. Om Garmin vill behålla användare som efterfrågar både avancerade träningsfunktioner och moderna smarta funktioner, behöver företaget lägga till inslag som geststyrning för att göra användarupplevelsen minst lika smidig.