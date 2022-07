Garmin Forerunner 955 Solar - recension

Touchscreen AND buttons seem unnecessary

Native running power features need an additional kit

Kort sammanfattning

Välkommen till vår fullständiga recension av Garmin Forerunner 955 Solar. Vi har testat den nya klockan (och dess mindre syskon, 255s) noggrannt för att ge dig en heltäckande översikt över dess funktioner. Vi kan säga på en gång att detta är den bästa Forerunner-modellen från företaget hittills. Den ser bra ut. Den presterar briljant. Den spårar dina mätvärden exakt och den paketerar informationen på ett användbart sätt som kan stärka ditt träningsprotokoll och förbättra din hälsa och kondition.

Dess GPS-verktyg är utmärkta, med särskild tonvikt på cykling och löpning. Den varnar användare för kommande uppförsbackar och hjälper dem att navigera genom äventyr även utanför de stora vägarna. Allt detta stöds av Garmins multi-band GPS, som Forerunner använder för exakt noggrannhet.

Nya funktioner som Training Readiness och Body Battery hjälper återhämtningen på ett effektivt sätt, vilket är viktigt för alla från löpare på hobbynivå till högpresterande triathleter och maratonlöpare. Allt detta stöds av ett batteri som håller bra, stöds av Power Glass solcellsteknik och massor av lagringsutrymme för all din favoritmusik och rutter.

Efter tre veckor med klockan älskar vi den. Det är den bästa Forerunner-modellen och kanske den bästa fitnessklockan vi någonsin testat.

Pris och släppdatum

Garmin Forerunner 955 finns att köpa nu, där en version av klockan använder en Power Glass-solcell, som hjälper till att förlänga klockans batteritid. Du kan klicka hem Forerunner 955 Solar från bland annat Outnorth, för ett pris runt 5 995 kronor.

Dagens bästa priser på Garmin Forerunner 955 (opens in new tab) (opens in new tab) 5 895 kr (opens in new tab) Läs mer (opens in new tab) Low Stock

Design

Klockan känns lagom rejäl och robust, och vi var inte alls oroliga att ta med den på de allra tuffaste äventyren. Den är också bekväm runt handleden, då den skickas med ett mjukt silikonband som är perfekt för simturer (klockan är, som du kan förvänta dig av en produkt inriktad på triathleter, vattentät med en 5ATM-klassning). Garmin Forerunner 955 Solar delar mycket design-DNA med många av Garmins klassiska funktioner, såsom ett metallhölje och en layout bestående av fem knappar.

Alla som har använt en Garmin-klocka som de tidigare Forerunner-modellerna, Epix eller Enduro kommer att känna igen knapparna. Med en skärm på 46,5 mm och 260 x 260 pixlar är allt kristallklart och ljust, även om äkta HD hade varit trevligt i den här prisklassen.

Liksom de mer avancerade Fenix-klockorna har Garmin även lagt till en pekskärm här. Under våra tester använde vi oss inte särskilt ofta av pekskärmen, utan föredrog att hålla oss till knapparna som är perfekta att navigera med.

Det fanns undantag, som att bläddra igenom alternativen i listor snabbare, om vi ville kolla träningsresultat närmare botten och kartor för att omorientera med tumme och pekfinger. Men bortsett från det hade vi inte jättemycket användning av pekskärmen.

Designmässigt följer klockans UX- och Garmin Connect-design den redan existerande Garmin-modellen, med få större förändringar. Men med tanke på att de redan fungerar så pass bra, finns det inte heller någon anledning att ändra på något. Det finns dock några ändringar här: exempelvis att de dagliga rekommenderade träningspassen ändras om du har en tävling på gång. Lägg in din tävling i Garmin Connect och beroende på loppets längd och tiden du har, kommer GC att rekommendera dig dagliga träningspass, som en träningsplan som genereras direkt på din handled baserat på tidigare prestationer. En smart funktion.

(Image credit: Matt Evans)

Funktioner

Garmin Forerunner 955 är fullproppad med lika många träningsfunktioner som de andra premiumklockorna från Garmin, som modellerna i Enduro- och Epix-serierna.

Till att börja med lovar GPS:en att vara mer exakt än någonsin, med flerbandsspårning över flera olika satellitsystem. Som ett resultat har Forerunner 955 Solar kraften att fullt ut utnyttja Garmins omfattande GPS-funktioner.

Du kan ställa in rutter med sväng-för-sväng-anvisningar, så att du inte behöver stanna för att tänka på var du ska svänga härnäst. Precis som tidigare Garmin-modeller kan du ställa in distans- och tidsmål för dig själv med den medföljande Garmin Connect-appen. En funktion som vi verkligen tyckte om att få testa var att mata in ett avstånd och sedan låta Forerunner automatiskt beräkna en cirkulär rutt och guida oss genom den. PacePro och ClimbPro erbjuder vägledning under rutternas gång och varnar dig i förväg om utmanande kullar och höjder.

(Image credit: Matt Evans)

Inget av detta är dock särskilt nytt. Det som är nytt är några av Garmins innovativa nya mjukvarufunktioner som HRV-status, som ger detaljerad information om hur din puls varierade medan du sover, vilket leder till mer exakt sömnspårning totalt sett. Det är en del av Training Readiness-poängen, en förnyad funktion från tidigare modeller som fungerar som Polars Nightly Recharge eller Fitbits Daily Readiness-poäng och erbjuder dig en enkel färgmätare som visar dig hur redo för tuff träning du är.

Båda dessa widgets är lättillgängliga i Garmins huvudmeny för widget som standard, men de serveras även till dig i Morning Report, en handledsmonterad morgonsammanfattning inklusive det kommande vädret, dina sömnmönster för föregående natt och din Readiness score för träning. Det här är en smart funktion som omedelbart introducerar dig för den kommande dagen: ska du prova på den långa löpturen, eller vänta och köra lite lätt träning istället?

Det är ett användbart verktyg som hjälpte oss mer än något annat att anpassa träningen efter statistiken under de senaste veckorna. Ett högt resultat för träningsberedskap fick oss att köra löpturer på över milen, på dagar vi bara hade planerat att köra sex eller sju kilometer, och hindrade oss samtidigt från att belasta kroppen för mycket när den behövde vila. På den sista dagen av en trailrunning-festival hänvisade min push-notis till ett mycket lågt resultat för träningsberedskap, när vi hade en löprunda kvar. Det meddelandet uppmuntrade oss att ta det lugnt och kroppen mådde desto bättre för det.

Men efter en hemsk natt med lite sömn hade vi gärna sluppit att se denna påminnelse. Om du är typen som lätt blir orolig över dina hälsodata, kan det bli kontraintuitivt att få push-meddelanden med sömnuppdateringar och göra mer skada än nytta. Det finns inte heller särskilt mycket information om hur det här resultatet för träningsberedskap genereras, bara att det involverar din HRV-status, sömnkvalitet och kroppsbatteripoäng.

Om du exempelvis har en stor tävling på gång och du får ett dåligt resultat för träningsberedskap, är det en genväg till att känna sig hemsk. Det är därför värt att notera att möjligheten finns att inaktivera funktionen via inställningarna om du inte vill ha meddelandet varje morgon.

Prestanda

Vi älskade varje minut av träning med den här klockan. Den var intuitiv att använda, efter att ha använt flera Garmin-modeller innan detta och GPS-mätningarna och förbrända kalorier stämde väl överens med mobilens GPS och detaljerna som samlades in i MapMyRun-appen på vår vanliga testrutt på 6 kilometer, är vi väldigt nöjda med klockans noggrannhet med sin Multi-Band GPS-mjukvara. Likaså passade pulsmätningarna väl överens med vår Polar Vantage V2, som är klockan vi använder till vardags.

TracBack-funktionen är fantastisk, som guidar dig tillbaka till din startpunkt och även om vi använde den på en rutt som vi kände till väl, snarare än att faktiskt gå vilse under turen, var vi nöjda med enkelheten i det hela. Du behöver bara trycka på rutten när du är klar med Garmin Connect-appen för att zooma in, med värmekartor som illustrerar de punkter under vilka du sprang långsammare och snabbare.

Träningslägena var suveräna och enkla att använda, med dagliga förslag på olika distanser som 5k och 10k, tillsammans med de rekommenderade träningspassen, som gav mål att nå, där man uppmanas att tävla med sig själv. Träningsbelastningen som numera är mer framträdande är också en bra idé, som talar om för dig om du håller på att träna, bibehåller din nuvarande belastning eller ger en liten push-notis om du pushar dig själv för hårt. Vi använde oss av samtliga push-notiser under vår tid med klockan.

Som löpare tillät det oss att analysera vår prestation som aldrig förr. Vi ägnade oss mest åt löpning, men om du är en cyklist eller simmare är mätvärdena här lika imponerande: simning har både öppet vatten och poolfunktioner med antal slag och genomsnittliga bassänglängder utöver tid och distans.

Styrketräningsläget var bra, det räknade reps med rimlig (men ibland bristfällig) noggrannhet, men det är fortfarande en öm punkt för Garmin i allmänhet och går nödvändigtvis inte att klandra Forerunner för eftersom det inte är vad enheten är till för.

Solcellsbatteriet var bra. Den är inte riktigt lika kraftfull som Garmin Enduro som hade en rent ut sagt löjlig tid på 60 dagar, men klockan levde upp till sina löften om en 20-dagars batteritid vid måttlig användning och då använde vi den i GPS-läge för löpturer flera gånger i veckan. Den kom upp i sexton dagar innan batteriet började ta slut och vi laddade det igen, vilket tog under en timme. Om du avskyr att ladda din smartklocka med några dagars mellanrum kommer detta att vara en av de bästa multisportklockorna du kan köpa.

Andra alternativ

(opens in new tab) Garmin Enduro (opens in new tab)

Om du bara vill ladda din klocka några gånger om året istället för en gång i månaden är det här klockan för dig. Det finns inget musikstöd, men Enduro är fullt utrustad för alla slags uthållighetsidrottare.

(opens in new tab) Polar Vantage V2 (opens in new tab)

Polar Vantage V2 är multisportklockan vi använder till vardags. Den erbjuder massor av fantastiska värden för löpare och ett enkelt, trevligt gränssnitt, allt i ett elegant metallfodral med den tillfredsställande stora röda knappen för "start".