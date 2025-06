Dette er ikke spekulasjon – det ble bekreftet i et intervju med Samsungs sjef for digital helse.

Avanserte veiledningsfunksjoner kan være gratis på nye klokker, men låst bak en betalingsmur på eldre modeller.

I tider med økonomiske vanskeligheter er det få av oss som liker å betale mer enn vi må. Vi sukker når prisene på våre beste strømmetjenester går opp – selv om det betyr flere filmer og TV-serier.

På samme måte er det frustrerende når vi har kjøpt en av de beste smartklokkene, brukt alle funksjonene gratis, og plutselig må betale månedlig for fremtidige funksjoner.

Bare spør Garmin-brukere. Da Garmin introduserte sin premiumtjeneste Garmin Connect+, brøt det ut en bølge av sinne blant merkets mest dedikerte brukere. Til tross for at tjenesten inneholdt AI-drevet treningsinnsikt, en ny LiveTrack-funksjon for utholdenhetsutøvere og flere analyseverktøy, følte mange at det ikke var verdt pengene – spesielt med tanke på hvor dyre Garmins beste klokker allerede er. Kritikken hjalp imidlertid ikke. Garmin har fortsatt etter planen.

Nå ser det ut til at det er Samsungs tur. I et intervju med CNet bekreftet Samsungs leder for digital helse, Dr. Hon Pak, at de «utforsker en premium abonnementsmodell som ligner på Fitbit Premium eller Garmins nye Connect Plus, som krever en månedlig avgift for å låse opp avanserte treningsfunksjoner».

Dette er dårlige nyheter for eiere av Samsung Galaxy Watch – men også for brukere av Samsungs topptelefoner og Galaxy Ring. Eventuelle endringer vil sannsynligvis påvirke Samsung Health-appen. Hvis du vil ha tilgang til de ekstra funksjonene Samsung kan legge bak en betalingsmur, må du betale.

Samsung har ennå ikke avslørt om de definitivt vil implementere dette – eller hvor mye det vil koste. Men kommentarer som dette midt i et intervju kan være en måte å måle responsen på: vil Samsung-brukere reagere like sterkt som Garmin-brukere?

Ifølge artikkelforfatteren kan det hende at Samsung inkluderer de nye funksjonene gratis i fremtidige klokker, mens eiere av eldre modeller må betale. Men dette er spekulasjoner – ingenting av dette kommer direkte fra Pak eller noen andre hos Samsung.

Men hvis et premiumnivå lanseres, er det sannsynlig at mange av de nye funksjonene som tidligere ville vært gratis, nå vil bli plassert bak en betalingsmur.

Premiumnivåer er en måte for selskaper å generere løpende inntekter på, i motsetning til en engangs produktlansering som gir en midlertidig inntektstopp.

Det er selvfølgelig fornuftig å betale en rettferdig pris for funksjonene du bruker – lagring og behandling av helsedata på servere koster penger. Mange av våre beste treningsapper har også abonnementer, og vi synes de er verdt det.

Men når et selskap som produserer bærbare enheter introduserer et abonnement, føles det som om du betaler to ganger: én gang for at enheten skal samle inn dataene dine og én gang for å få disse dataene presentert tilbake i form av grafer. Enten du betaler én gang eller månedlig, bør det være nok å betale én gang.