«Vi bruker ikke AI i prosjektet – alt er håndlaget»: Rayman Legends Retold-kreatører om plattformklassikerens makeover

Rayman Legends Retold er endelig kunngjort, og sjansen er stor for at det du har fokusert mest på – bortsett fra hvorfor du skal lage en ny versjon av dette av alle Rayman-spillene – er den nye grafikken. Rayman Legends er tidløst; det så utrolig ut i 2013, og 13 år senere er det fortsatt et av de vakreste plattformspillene som noensinne er laget.

Mens jeg var hos Ubisoft Montpellier, snakket jeg med Desislava Tanova, assisterende leder for grafikk, og Alice Pisoni, assisterende grafikkdirektør, og fordypet meg i endringene som er gjort i denne nye versjonen. «Selvfølgelig følte vi presset med å ta et så kjent merke og en så elsket kunststil og gjøre den til noe annerledes», forteller Pisoni meg. «Det var ikke en enkel vei, men vi var alle superglade for å kunne legge hendene på noe så vakkert og ha muligheten til å faktisk lage noe eget, men samtidig være tro mot originalen.»

Men som vi alle vet, er det vanskelig å oversette en 2D-tegnefilm til en realistisk tegnestil – bare spør produsentene av Sonic-filmen – så jeg måtte spørre hvordan teamet gikk frem for å gjøre dette og hvordan de beveget seg på grensen mellom hva som er for realistisk til å fungere i denne serien.

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«Vi har et flott konseptteam», sier Tanova, «Så språket ble definert, og vi oversatte dette språket i 3D.»

Hun forklarer at det handlet om å finne balansen mellom de interessante formene i Rayman-rollebesetningen og materialene som ble brukt til dem. Du kan se stoffdetaljene i Raymans hettegenser og hansker, eller den amfibielignende huden til Globox.

(Image credit: Ubisoft)

Pisoni bemerker at Raymans ansikt i Legends var i en «flat, vanlig rosa», mens denne nye 3D-modellen håndterer ting som fregner og porer. Selv om jeg ikke fikk sjansen til å spille nivået, ble El Luchadors modell vist til oss, og detaljene i singleten hans, helt ned til det noe fettete brysthåret, var utvilsomt imponerende.

Når det gjelder miljøene, fortalte Pisoni meg: «Et av hovedmålene våre er å få spilleren til å stoppe opp, og bare ta en pause, og bare se på hva det faktisk er rundt i miljøet.» Og dette er et område der Legends Retold gir det originale spillet hard konkurranse. Bakgrunnene er helt nydelige og gir rom for små detaljer – som du riktignok sannsynligvis vil gå glipp av hvis du løper gjennom nivåene.

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Disse inkluderer noe komiske scener som å se froskebossen i verden to bade seg i bakgrunnen av sentrum eller biter av verdensbygging som skjeletter hengt opp i fangehullene eller små kaniner på vei til hyttene sine i sumpen. Tanova forklarer: «Helt fra starten av var ideen å forbedre det, å fortelle dypere visuell historiefortelling, og det kommer naturligvis med å legge til detaljer og animerte bakgrunnselementer.»

Tanova legger til at teamet måtte «holde balansen mellom bakgrunnen og lekeplassen, fordi det må være veldig lesbart.» Pisoni legger til: «Når du har deler med fullstendig komplisert spilling, prøver vi å holde bakgrunnen så enkel som mulig.»

(Image credit: Ubisoft)

I deres nylig publiserte resultatrapport uttalte Ubisoft at de «bruker AI for å forbedre spilleropplevelsen og øke lagenes kreativitet og effektivitet», og med en slik kunngjøring er det bare naturlig at folk ser på hvert prosjekt gjennom de brillene.

Jeg spurte kreatørene om dette og fikk et direkte svar som vi ønsker å høre: «Vi bruker ikke AI i prosjektet; alt er håndlaget», forklarer Tanova, og legger til at «målet vårt» er å nærme seg det «gjennom en kunstners øyne, slik at alle kan bli involvert i prosessen.»

Selv om den mer realistiske grafikkstilen absolutt er en annen vri på franchisen – og en jeg er sikker på at folk vil reagere helt normalt på – etter min praktiske erfaring med spillet, er det en versjon jeg ser fordelene ved. Deler av den ser litt rar ut (igjen, jeg liker virkelig ikke Raymans tenner), men belysningsendringene, bruken av kameravinkler, bakgrunnsdetaljer og endemisk liv spredt rundt i områdene gir denne vrien på spillet noe i tillegg til originalen.