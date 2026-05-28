Ryktene var sanne! The Witcher 3: Wild Hunt får en tredje utvidelse i 2027 – og Songs of the Past kan bygges opp til The Witcher 4

The Witcher 3: Wild Hunts tredje utvidelse, Songs of the Past, er nå offisielt avduket.

CD Projekt Red sier at utvidelsen vil bli utgitt i 2027 og utvikles i samarbeid med Fool's Theory.

Spillets PC-systemkrav vil også bli oppdatert.

Etter måneder med rykter har CD Projekt Red nå offisielt avduket Songs of the Past, den tredje utvidelsespakken til The Witcher 3: Wild Hunt, som skal slippes neste år.

Det polske studioet avslørte nyheten ganske udramatisk via sosiale medier i løpet av dagen, og bekreftet samtidig at utvidelsen vil bli utgitt i 2027 for PS5, Xbox Series X, Xbox Series S og PC, til tross for tidligere lekkasjer som indikerte at utvidelsen kunne dukke opp så tidlig som i år.

«Medallions summing ... det kan bare bety én ting! Det er på tide å annonsere The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past», skrev CDPR i innlegget.

«Denne splitter nye utvidelsen til The Witcher 3: Wild Hunt vil ta deg med på stien med Geralt of Rivia igjen.»

Songs of the Past utvikles også sammen med Fool's Theory, studioet bak nyinnspillingen av The Witcher, sammen med flere veteraner som tidligere har jobbet med The Witcher 3.

Medallion's humming... that can only mean one thing! It's time to announce The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past! ⚔️This brand new expansion for The Witcher 3: Wild Hunt will take you to the Path with Geralt of Rivia once more. It’s being co-developed with @Fools_Theory… pic.twitter.com/rrcPXppgdcMay 27, 2026

Flere detaljer om Songs of the Past ventes å bli avslørt senere i sommer. Studioet arrangerer også en spesiell 10-årsjubileumsstrøm for Blood and Wine-utvidelsen senere denne uken, og CD Projekt Red innrømmet at de opprinnelig hadde planlagt å avsløre utvidelsen først da.

«Vi planla opprinnelig å gjøre denne store avsløringen under våre RED-strømmer i morgen, men la oss si at vi fant noe vi ikke hadde forventet på RED Launcher ennå», skrev utvikleren.

Forhåpentligvis vil direktestrømmen fortsatt tilby flere detaljer om det kommende historieinnholdet.

I forbindelse med utgivelsen av en helt ny utvidelsespakke mer enn ti år etter det originale spillet, har CD Projekt Red også bekreftet at systemkravene på PC vil bli oppdatert for å «sikre jevn ytelse og kompatibilitet fremover».

Studioet ga allerede ut en nåværende generasjons oppdatering for The Witcher 3 for noen år siden som forbedret grafikk, kontroller og ytelse, og det er mulig at noe lignende er i vente når Songs of the Past lanseres.

«Disse kravene vil tre i kraft fra neste oppdatering», sier CDPR, selv om ingen eksakt dato er annonsert ennå.

Rykter om nok en større oppdatering til 2015-rollespillet begynte å sirkulere i fjor. Det spekuleres også i at Songs of the Past kan være en oppbygging til The Witcher 4, som forventes å ha Ciri i hovedrollen og nå er i full produksjon.