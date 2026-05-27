Ryktena stämde! The Witcher 3: Wild Hunt får en tredje expansion under 2027 – och Songs of the Past kan bygga upp inför The Witcher 4

The Witcher 3: Wild Hunts tredje expansion, Songs of the Past, har nu presenterats officiellt

CD Projekt Red säger att expansionen släpps under 2027 och utvecklas tillsammans med Fool’s Theory

Spelets systemkrav på PC kommer också att uppdateras

Efter flera månader av rykten har CD Projekt Red nu officiellt presenterat Songs of the Past, det tredje expansionspaketet till The Witcher 3: Wild Hunt, som ska släppas nästa år.

Den polska studion avslöjade nyheten ganska odramatiskt via sociala medier under dagen och bekräftade samtidigt att expansionen släpps under 2027 till PS5, Xbox Series X, Xbox Series S och PC, trots tidigare läckor som pekade på att expansionen skulle kunna dyka upp redan i år.

“Medallion’s humming… that can only mean one thing! It’s time to announce The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past,” skrev CDPR i inlägget.

“This brand new expansion for The Witcher 3: Wild Hunt will take you to the Path with Geralt of Rivia once more.”

Songs of the Past utvecklas dessutom tillsammans med Fool's Theory, studion bakom remaken av The Witcher, tillsammans med flera veteraner som tidigare arbetade med The Witcher 3.

Fler detaljer om Songs of the Past väntas presenteras senare under sommaren. Studion har dessutom en särskild 10-årsjubileumsstream för expansionen Blood and Wine senare den här veckan, och CD Projekt Red erkände att man egentligen planerat att avslöja expansionen först då.

“We originally planned to make this big reveal during our REDstreams tomorrow, but let's say we found something we didn't yet expect on RED Launcher,” skrev utvecklaren.

Förhoppningsvis kommer livestreamen ändå att bjuda på fler detaljer kring det kommande storyinnehållet.

I samband med att ett helt nytt expansionspaket släpps mer än tio år efter originalspelet har CD Projekt Red även bekräftat att systemkraven på PC kommer att uppdateras för att “säkerställa smidig prestanda och kompatibilitet framöver”.

Studion släppte redan för några år sedan en current-gen-uppdatering för The Witcher 3 som förbättrade grafik, kontroller och prestanda och det är möjligt att något liknande väntar när Songs of the Past lanseras.

“These requirements will become effective starting from the next update,” säger CDPR, även om något exakt datum ännu inte har presenterats.

Rykten om ännu en större uppdatering till RPG-titeln från 2015 började cirkulera redan förra året. Det spekuleras dessutom i att Songs of the Past kan komma att bygga upp händelserna inför The Witcher 4, där Ciri väntas ta över huvudrollen och som nu är i full produktion.