Nintendo Switch Collection Games: 5 obligatoriske spill

Nintendo Switch er blitt den ultimate konsollen for spillsamlinger, slik at spillere kan gjenoppleve klassiske spillserier mens de er på farten. Enten du er en retro-spillentusiast eller en nykommer som er ivrig etter å oppleve spillhistorien, tilbyr disse samlingene utrolig verdi og timevis med underholdning. Her er fem spillsamlinger du bare må ha til Nintendo Switch, som ingen spillere burde gå glipp av.

1. Super Mario 3D All-Stars – En nostalgisk reise gjennom 3D-plattformspill

(Image credit: Nintendo)

Nintendos Super Mario 3D All-Stars samler tre av Marios mest ikoniske 3D-eventyr: Super Mario 64, Super Mario Sunshine og Super Mario Galaxy. Selv om samlingen var en tidsbegrenset utgivelse, er den fortsatt en av de beste måtene å oppleve disse klassikerne på moderne maskinvare. Mange spillere skulle ønske at Nintendo hadde inkludert mer bonusinnhold, men bare det å ha disse spillene på Switch er en nostalgisk glede.

Derfor må du ha den:

Første offisielle nyutgivelse av Super Mario Sunshine.

Super Mario Galaxy optimalisert for Joy-Con-bevegelseskontroller.

Nostalgisk spillopplevelse med forbedret oppløsning.

2. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection – Turtle Power!

(Image credit: Nintendo)

Denne samlingen er en oppvisning i hvordan man lager retro-samlinger på den rette måten. Med 13 TMNT-spill, inkludert Turtles in Time, The Arcade Game, Hyperstone Heist og Tournament Fighters, tilbyr den en blanding av arkade-, konsoll- og håndholdte titler. Fullpakket med ekstramateriale som grafikk, designdokumenter og tilpassbare spillalternativer, er dette en drøm som går i oppfyllelse for TMNT-fans.

Derfor må du ha den:

En massiv samling av TMNT-klassikere fra flere plattformer.

Online-spilling av utvalgte titler.

Et dypdykk i TMNT-spillhistorien med massevis av bonusinnhold.

3. Capcom Beat ‘Em Up Bundle – Arcade-action på sitt beste

(Image credit: Nintendo)

Capcom Beat ‘Em Up-Bundle er et kjærlighetsbrev til arkadespill med slåssing, med syv klassiske Capcom-titler: Final Fight, Captain Commando, The King of Dragons, Knights of the Round, Armored Warriors, Battle Circuit og Warriors of Fate. To av disse spillene er aldri blitt utgitt på konsoll før, noe som gjør denne samlingen til en skattekiste for fans av retrospill.

Derfor må du ha den:

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Inkluderer sjeldne kamp-perler med online flerspiller.

Klassisk arkadespill med samarbeidsaction, perfekt for Switchs bærbarhet.

Et must for fans av retro-arkadespill.

I 2025 kommer Capcom Fighting Collection 2 til Nintendo Switch, og leverer en historisk slåssopplevelse. Denne samlingen inneholder åtte legendariske Capcom-slåssespill, som Power Stone og Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001. Med online-flerspiller og forbedrede funksjoner er dette et must for slåssespillentusiaster som ønsker å gjenoppleve arkadekamper.

4. Mega Man Legacy Collection 1 & 2 – Klassisk plattformperfeksjon

(Image credit: Nintendo)

Capcoms Mega Man Legacy Collection inneholder alle de ti hovedspillene i Mega Man. Den første samlingen dekker Mega Man 1–6, mens den andre inneholder Mega Man 7–10. Læringskurven kan være bratt, men tilbakespolingsfunksjonen er en livredder. Langvarige Mega Man-fans elsker å gjenoppleve disse klassikerne, spesielt med det ekstra museumsinnholdet.

Defor må du ha den:

Klassisk plattformspill med utfordrende spilling.

Ytterligere museumsinnhold med grafikk og utviklernotater.

Forbedringer av livskvalitet, inkludert lagringstilstander og tilbakespolingsfunksjoner.

5. Castlevania Anniversary Collection – En gotisk klassiker vender tilbake

(Image credit: Nintendo)

Castlevania Anniversary Collection er et must for fans av gotiske action-plattformspill. Denne samlingen inneholder åtte klassiske Castlevania-titler, som Castlevania, Super Castlevania IV og Bloodlines. Disse titlene beholder den utfordrende spillopplevelsen samtidig som de introduserer moderne tilgjengelighetsalternativer.

Derfor må du ha den:

Opplev opprinnelsen til Castlevania-serien i én pakke.

Inkluderer sjeldne titler som Kid Dracula.

Bonus: Digital bok med utviklerintervjuer og designinnsikt.

Klassisk spilling med moderne tilgjengelighetsfunksjoner for både nye og gamle fans.

Hederlig omtale

Danganronpa Decadence Collection: Et must for fans av spennende mysterier og visuelle romaner.

Et must for fans av spennende mysterier og visuelle romaner. Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack: Perfekt for RPG-fans.

Perfekt for RPG-fans. Sonic Origins Plus: En flott måte å oppleve klassiske Sonic-spill med moderne forbedringer.

Avsluttende bemerkning – En retrogamers drøm

Nintendo Switch har blitt et paradis for klassiske spillsamlinger, slik at gamere kan oppleve legendariske spillserier i bærbart format. Enten du er en fan av plattformspill, slåssespill eller action-eventyrtitler, gir disse fem samlingene det beste spillhistorien har å by på.