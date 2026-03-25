Nintendo reduserer produksjonen av Switch 2 på grunn av skuffende salgstall

Produksjonen av Nintendo Switch 2 skal visstnok kuttes

Bloomberg-kilder sier at Nintendo har kuttet produksjonen med 33 % på grunn av svakt salg i høytiden

Selskapet sikter nå mot å produsere 4 millioner enheter dette kvartalet i stedet for 6 millioner

Nintendo skal angivelig redusere produksjonen av Nintendo Switch 2 etter skuffende salg i løpet av høytiden.

Ifølge Bloomberg fortalte kilder til nyhetsbyrået at Nintendo har kuttet produksjonen med 33 % og nå sikter mot å produsere 4 millioner Switch 2-enheter dette kvartalet i stedet for de opprinnelig planlagte 6 millionene.

Forrige måned fortalte Nintendos president Shuntaro Furukawa aksjonærene at Switch 2-salget overgikk forventningene i Japan, men var «litt svakere» i Vesten innen utgangen av 2025.

«Mens vårt forventede globale salgsvolum for maskinvare og programvare forblir uendret, er fordelingen etter region og produkt basert på andre forutsetninger enn den reviderte prognosen som ble offentliggjort da vi kunngjorde våre økonomiske resultater for andre kvartal», sa Furukawa den gang.

«Videre, som dere forstår, overgikk det innenlandske maskinvaresalget forventningene våre, mens salget i utlandet var litt svakere enn ventet.»

Bloombergs kilder hevder at selv om det har vært kommersiell og kritisk suksess for den Switch 2-eksklusive tittelen Pokémon Pokopia – spillet solgte 2,2 millioner enheter globalt i løpet av de første fire dagene etter utgivelsen – venter Nintendo på at andre titler skal ha gjennomgående sterkt salg for å rettferdiggjøre økt konsollproduksjon.

«Denne maskinvareunderskuddet i det første året, i løpet av den store høytiden, er forferdelige nyheter. Programvareutvalget har tydeligvis vært dårlig, i hvert fall frem til nylig, men Pokémon gir oss litt håp», sa Amir Anvarzadeh, Japan-aksjestrateg hos Asymmetric Advisors, til Bloomberg.

Kilder hevdet også at beslutningen om å kutte produksjonen skyldtes lavere etterspørsel, og ikke den økende kostnaden for RAM.

Nintendo Switch 2 er den raskest selgende konsollen noensinne, men julesalget var ned 35 % sammenlignet med den originale Switch i samme periode tilbake i 2017.

I Storbritannia var Switch 2-salget i de siste åtte ukene av 2025 ned 16 % sammenlignet med den originale Switch-konsollen i løpet av de siste åtte ukene av lanseringsåret, til tross for lanseringen av Mario Kart World.