Nintendo minskar produktionen av Switch 2 efter svaga försäljningssiffror

Nintendo uppges minska produktionen av Nintendo Switch 2 efter svag försäljning under högtiden.

Enligt Bloomberg har källor sagt till nyhetsbyrån att Nintendo har minskat produktionen med 33 % och nu siktar på att producera 4 miljoner Switch 2-enheter detta kvartal istället för de ursprungligen planerade 6 miljonerna.

Förra månaden berättade Nintendos president Shuntaro Furukawa för aktieägare att försäljningen av Switch 2 överträffade förväntningarna i Japan, men var ”något svagare” i väst vid slutet av 2025.

”Även om vår förväntade globala försäljningsvolym för hårdvara och mjukvara förblir oförändrad, baseras fördelningen per region och produkt på andra antaganden än den reviderade prognos som offentliggjordes när vi presenterade våra finansiella resultat för andra kvartalet”, sa Furukawa då.

”Som ni förstår överträffade den inhemska hårdvaruförsäljningen våra förväntningar, medan försäljningen utomlands var något svagare än väntat.”

Källor till Bloomberg hävdar att trots kommersiell och kritisk framgång för den Switch 2-exklusiva titeln Pokémon Pokopia – som sålde 2,2 miljoner exemplar globalt under de första fyra dagarna efter lansering – väntar Nintendo på att fler titlar ska visa stabilt stark försäljning innan man ökar produktionen av konsolen.

”Det här hårdvaruunderskottet under det första året, mitt under den stora högtiden, är mycket dåliga nyheter. Spelutbudet har uppenbart varit svagt, åtminstone fram till nyligen, men Pokémon ger oss visst hopp”, sa Amir Anvarzadeh, Japan-aktiestrateg på Asymmetric Advisors, till Bloomberg.

Källor uppger också att beslutet att minska produktionen beror på lägre efterfrågan och inte på ökade kostnader för RAM-minne.

Nintendo Switch 2 är den snabbast säljande konsolen någonsin, men julförsäljningen var 35 % lägre jämfört med den ursprungliga Switch-konsolen under motsvarande period 2017.

I Storbritannien var exempelvis försäljningen av Switch 2 under de sista åtta veckorna av 2025 hela 16 % lägre än för original-Switchen under samma period under lanseringsåret, trots lanseringen av Mario Kart World.