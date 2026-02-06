”Försäljningen utomlands var något svagare än våra förväntningar” – Nintendos president medger att Switch 2 sålde bättre i Japan än i väst

Nintendos president säger att hårdvaruförsäljningen av Switch 2 i väst var ”något svagare än förväntningar”

Försäljningen i Japan ”överträffade förväntningar” vid slutet av 2025

Pokémon Legends: Z-A Nintendo Switch 2 Edition och Kirby Air Riders bidrog starkt till försäljningen i Japan

Nintendo har informerat investerare om att försäljningen av Switch 2 i väst inte var så stark som bolaget hade räknat med vid utgången av 2025.

I företagets senaste finansiella rapport säger Shuntaro Furukawa till aktieägarna att försäljningen av Switch 2 i Japan överträffade Nintendos förväntningar, men att den var ”något svagare” i väst.

”Även om vår prognos för den globala försäljningsvolymen av hårdvara och mjukvara är oförändrad, baseras fördelningen per region och produkt på andra antaganden än i den reviderade prognos som presenterades i samband med vårt resultat för andra kvartalet”, säger Furukawa enligt IGN.

”Som ni förstår överträffade den inhemska hårdvaruförsäljningen våra förväntningar, medan försäljningen utomlands var något svagare än våra förväntningar.”

Enligt Furukawa var en viktig anledning till den starkare försäljningen på hemmamarknaden lanseringen av Pokémon Legends: Z-A i Nintendo Switch 2-utgåva samt Kirby Air Riders, två varumärken som är extremt populära i Japan.

”Vi bedömer att orsaken till den starkare än väntade hårdvaruförsäljningen i Japan är att, parallellt med det fortsatta momentumet från den initiala lanseringen av Switch 2, nya titlar som Pokémon Legends: Z-A Nintendo Switch 2 Edition och Kirby Air Riders, som släpptes under julhandeln, ledde till en relativt hög andel befintliga Switch-ägare som uppgraderade till Switch 2 jämfört med utomlands”, förklarar Furukawa.

Det verkar alltså som att Pokémon och Kirby Air Riders hade stor positiv effekt på försäljningen i Japan, medan deras genomslag i väst var betydligt svagare.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Spelsajten The Game Business rapporterade förra månaden att en anonym senior Nintendo-källa pekade ut det ”komplicerade” ekonomiska läget samt ”avsaknaden av ett stort västerländskt spel” under slutet av året som orsaker till den trögare försäljningen i USA och Europa.

Detta trots lanseringen av Metroid Prime 4: Beyond i december 2025, som visserligen är populärt bland hängivna fans men inte har samma breda genomslag som Nintendos största varumärken.

En annan rapport pekar på att utvecklingen i väst halkade efter, med amerikansk Switch 2-försäljning under julperioden som låg 35 procent lägre än vad den ursprungliga Switch uppnådde, och 16 procent lägre än Switchens försäljning under de sista åtta veckorna av 2017.

I Storbritannien var Switch 2-försäljningen under sitt första år däremot 6 procent högre än vad original-Switchen nådde under sitt första år, vilket The Game Business noterar skedde trots att Switch 1 ”var till salu i 14 veckor längre”. I Frankrike gick det sämst, där försäljningen uppges ha varit ”över 30 procent” lägre än Switch 1 under dess första år.