Cyberpunk 2077 når en viktig milepæl og overgår The Witcher 3: Wild Hunt i salg.

Cyberpunk 2077 har nå solgt 35 millioner eksemplarer, bekrefter CD Projekt Red

Studio sier at spillet nådde milepælen raskere enn The Witcher 3: Wild Hunt

CD Projekt Red sier at Cyberpunk 2077 nå er studioets «viktigste inntektskilde»

CD Projekt Red har i sine siste økonomiske resultater for tredje kvartal 2025 annonsert at Cyberpunk 2077 nå har solgt 35 millioner eksemplarer siden lanseringen i 2020. Studioets finansdirektør Piotr Nielubowicz bekreftet samtidig at spillet nådde dette nivået raskere enn The Witcher 3: Wild Hunt.

«Spillere har allerede kjøpt over 35 millioner eksemplarer av Cyberpunk 2077. Dette er et bedre resultat enn The Witcher 3 oppnådde i samme periode etter lanseringen», sier Nielubowicz i den medfølgende videoen.

I forbindelse med dette bekreftet finansdirektøren også at Cyberpunk 2077 nå er studioets viktigste inntektskilde, ettersom tilgjengeligheten fortsetter å utvides. Tidligere i år ble spillet utgitt for Nintendo Switch 2 som Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, etterfulgt av en lansering på Mac, før det senere ble gjort tilgjengelig via PlayStation Plus.

De nye plattformene, sammen med Phantom Liberty-tillegget som er inkludert i Ultimate Edition, kan ha bidratt til en klar salgsøkning.

[PL/EN] Grupa CD PROJEKT - wyniki finansowe za III kwartał 2025 r. | KOMENTARZ - YouTube Watch On

CDPR bekreftet også at selskapet nå legger grunnlaget for Cyberpunk 2, og at teamene i Boston, Warszawa og Vancouver skaleres opp frem til slutten av 2027. Per 31. oktober 2025 jobbet 135 ansatte med oppfølgeren, noe som er en økning fra 116 personer i juli 2025.

Samtidig viser en gjennomgang av tallene at majoriteten av CDPRs ansatte fortsatt jobber med The Witcher 4. Totalt 447 personer var tilknyttet prosjektet per 31. oktober 2025.

Det er ingen utgivelsesdato ennå for verken Cyberpunk 2 eller The Witcher 4, men det neste Witcher-spillet forventes å bli utgitt først. CDPR har tidligere antydet at en lansering er usannsynlig før 2027.