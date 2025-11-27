Cyberpunk 2077 når stor milstolpe och går om The Witcher 3: Wild Hunt i försäljning

Cyberpunk 2077 har nu sålt 35 miljoner exemplar, bekräftar CD Projekt Red

Studion säger att spelet nådde milstolpen snabbare än The Witcher 3: Wild Hunt

CD Projekt Red uppger att Cyberpunk 2077 nu är studions ”huvudsakliga intäktskälla”

CD Projekt Red har i sina senaste finansiella resultat för Q3 2025 meddelat att Cyberpunk 2077 nu har sålt 35 miljoner exemplar sedan lanseringen 2020. Studions finanschef Piotr Nielubowicz bekräftade samtidigt att spelet nådde denna nivå snabbare än The Witcher 3: Wild Hunt.

"Spelare har redan köpt över 35 miljoner exemplar av Cyberpunk 2077. Det är ett bättre resultat än vad The Witcher 3 uppnådde under samma tidsperiod efter lanseringen," säger Nielubowicz i den tillhörande videon.

I samband med detta bekräftade finanschefen också att Cyberpunk 2077 nu är studions huvudsakliga intäktskälla, i takt med att tillgängligheten fortsätter att breddas. Tidigare i år släpptes spelet till Nintendo Switch 2 som Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, följt av en lansering på Mac, innan det därefter blev tillgängligt via PlayStation Plus.

De nya plattformarna, tillsammans med tillägget Phantom Liberty som ingår i Ultimate Edition, kan ha bidragit till ett tydligt försäljningslyft.

CDPR bekräftade även att bolaget nu lägger grunden för Cyberpunk 2, och att teamen i Boston, Warszawa och Vancouver skalas upp fram till slutet av 2027. Den 31 oktober 2025 arbetade 135 anställda med uppföljaren, vilket är en ökning från 116 personer i juli 2025.

Samtidigt visar genomgången av siffrorna att majoriteten av CDPR:s personal fortfarande arbetar med The Witcher 4. Totalt 447 personer var knutna till projektet den 31 oktober 2025.

Det finns ännu inget lanseringsdatum för vare sig Cyberpunk 2 eller The Witcher 4, men nästa Witcher-spel väntas släppas först. CDPR har tidigare antytt att en lansering knappast sker före 2027.