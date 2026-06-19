Valve slipper SteamOS 3.8 – med det største hintet hittil om at Steam Machine snart kommer

Valve har lansert SteamOS 3.8.

Den inneholder «innledende støtte for kommende Steam Machine-maskinvare».

Dette grunnlaget antyder at Steam Machine er nært forestående nå, og det støttes av en rekke andre rykter i det siste.

Det ser ut til at Steam Machine virkelig kan være rett rundt hjørnet, ettersom grunnen nå offisielt er forberedt for enheten i SteamOS.

Valve kunngjorde lanseringen av SteamOS 3.8, som har følgende linje i utgivelsesnotatene: «Initial support for upcoming Steam Machine hardware.»

Med andre ord er den grunnleggende støtten for Steam Machine nå i den fullstendige, stabile utgivelsen av SteamOS, som åpenbart er et av de siste stegene mot at enheten skal komme i butikkhyllene.

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Og dette trekket kommer i tillegg til en rekke andre hint om at Valve er i ferd med å lansere den kompakte spill-PC-en. For det første vet vi at utgivelsen er satt til sommeren, som Valve selv har fortalt oss, noe som betyr at en lansering i juni er mulig (det er enten det, eller juli eller august).

Videre har Steam Machine blitt observert i forskjellige former på nettet nylig, spesielt en Vulkan-samsvarstest, og det har også vært Geekbench-lekkasjer (fremhevet av VideoCardz), sammen med antydninger om at anmeldere allerede har PC-en.

Andre steder i SteamOS 3.8 har Valve gjort en rekke rettelser, inkludert en rekke generelle stabilitetsjusteringer i tillegg til spillytelse og stabilitetsforbedringer via en oppdatert GPU-driver.

Det er også en svært velkommen oppgradering til KDE Plasma versjon 6.4.3 med Wayland-støtte, som bør forbedre ytelsen i skrivebordsmodus betraktelig på Steam Deck (samt styrke støtten for eksterne skjermer, inkludert VRR).

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Bortsett fra Steam Deck har vi et par viktige endringer, der Valve introduserer «forbedret kompatibilitet med nyere Intel- og AMD-plattformer», som betyr at SteamOS vil være smidigere på konkurrerende håndholdte enheter, inkludert de med Intel-brikker.

Valve lover også «sterkt forbedret videominnehåndtering» for separate GPU-er, og dette vil selvfølgelig være til fordel for Steam Machine (som har en semi-tilpasset AMD RDNA 3 separat GPU med 8 GB VRAM).

Bredde- eller nisjeprodukt?

(Image credit: Valve)

Når man legger alle disse ledetrådene sammen, er forventningen at Steam Machine er planlagt lansert veldig snart – med mindre det oppstår problemer i siste liten. Dessuten ville en lansering i juni være god å få med seg, da det ville bety at enheten bare såvidt ville snike seg inn i Valves planlagte lanseringsvindu i første halvdel av 2026.

Vi tror også at jo før lanseringen kommer, desto bedre, ettersom det ikke ser ut til at presset fra RAM- og komponentkrisen på PC-markedet kommer til å avta med det første. Faktisk vil ting sannsynligvis bli verre basert på stemningen som har vært utbredt denne måneden. Det inkluderer at Nvidias administrerende direktør slipper en gigantisk pessimistisk sky (ingen ordspill ment) ved å si at han forventer at RAM-krisen vil vare i «ganske mange år». Det er svært lite håp om en bedring på prisproblemene med det første, med tanke på det vi har hørt i det siste.

Den største bekymringen rundt Steam Machine er selvfølgelig prisen, og Valve har ikke gitt oss noen reell indikasjon på hvor den kan legge seg – bortsett fra at selskapet ikke vil subsidiere maskinvaren for å drive frem adopsjon (noe som neppe var betryggende å høre).

Forventningene har vært en veiledende pris på 1000 dollar eller mer for basismodellen – nylig la en analytiker frem ideen om en lanseringspris på 1200 dollar i USA. Problemet er da at dette gjør det svært utfordrende å presse Steam Machine frem som en vanlig enhet som skal ta over stuer over hele verden, når slik prising vil sette den kompakte PC-en i en mye mer nisjepreget appell.

Kanskje vil ikke prisen på Steam Machine være så smertefull som internett forestiller seg. Men i det nåværende klimaet der alt blir betydelig dyrere – og du kan legge Apples Mac-er til den listen – er det vanskelig å holde seg positiv til potensielle maskinvarekostnader.