Valve släpper SteamOS 3.8 och det är den tydligaste ledtråden hittills om att Steam Machine är på väg

Valve har släppt SteamOS 3.8 som en stabil version

Uppdateringen innehåller "initialt stöd för kommande Steam Machine-hårdvara"

Att grunden nu läggs i SteamOS tyder på att Steam Machine är nära lansering, något som även stöds av flera andra rykten den senaste tiden

Det verkar allt mer sannolikt att Steam Machine står på tröskeln till lansering, då Valve nu officiellt har förberett operativsystemet för enheten. Valve har presenterat SteamOS 3.8, där en av punkterna i versionsinformationen lyder: "Initial support for upcoming Steam Machine hardware."

Med andra ord finns det grundläggande stödet för Steam Machine nu implementerat i den stabila versionen av SteamOS, vilket sannolikt är ett av de sista stegen innan produkten når butikshyllorna.

Detta är bara ytterligare en pusselbit i en växande samling tecken på att Valve snart är redo att lansera sin kompakta gaming-PC. Vi vet redan att lanseringen är planerad till sommaren, något Valve själva har bekräftat, vilket innebär att en lansering i juni fortfarande är möjlig, alternativt under juli eller augusti.

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Dessutom har Steam Machine nyligen dykt upp på flera håll online. Bland annat har enheten synts i Vulkan-tester, läckt via Geekbench-resultat (uppmärksammat av VideoCardz) och det har även förekommit uppgifter om att recensenter redan har fått tillgång till systemet.

Utöver det nya stödet för Steam Machine innehåller SteamOS 3.8 en lång rad korrigeringar och förbättringar. Valve nämner bland annat flera stabilitetsförbättringar, uppdaterade grafikdrivrutiner som ska ge bättre spelprestanda samt förbättrad kompatibilitet.

En särskilt välkommen nyhet är uppgraderingen till KDE Plasma 6.4.3 med Wayland-stöd, vilket förväntas förbättra prestandan i skrivbordsläget på Steam Deck avsevärt. Uppdateringen stärker även stödet för externa skärmar, inklusive variabel uppdateringsfrekvens (VRR).

Utanför Steam Deck-världen har Valve även introducerat "förbättrad kompatibilitet med moderna Intel- och AMD-plattformar", vilket innebär att SteamOS ska fungera bättre på konkurrerande handhållna speldatorer, även sådana som använder Intel-processorer.

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Valve lovar dessutom "kraftigt förbättrad videominnesshantering" för dedikerade grafikkort. Det bör förstås även gynna Steam Machine, som enligt tidigare uppgifter använder ett semi-anpassat AMD RDNA 3-grafikkort med 8 GB VRAM.

En produkt för massmarknaden eller en nischprodukt?

(Image credit: Valve)

Om man lägger samman alla dessa ledtrådar är förväntningen att Steam Machine lanseras mycket snart – förutsatt att inga sista-minuten-problem uppstår. En lansering redan i juni skulle dessutom innebära att Valve håller sitt tidigare löfte om att släppa produkten under första halvåret 2026.

Samtidigt finns det fortfarande en stor osäkerhetsfaktor: priset. Valve har ännu inte avslöjat några prisuppgifter, men företaget har tidigare klargjort att man inte planerar att subventionera hårdvaran för att driva på försäljningen.

Förväntningarna har länge legat på ett startpris runt 1 000 dollar eller mer. Nyligen spekulerade en analytiker till och med i ett amerikanskt lanseringspris på omkring 1 200 dollar.

Om dessa uppgifter stämmer blir det svårt för Steam Machine att etablera sig som en produkt för den breda massmarknaden och ta plats i vardagsrummen världen över. Ett sådant pris skulle snarare göra den kompakta PC:n till en nischprodukt för entusiaster.

Samtidigt är det fortfarande för tidigt att dra några definitiva slutsatser kring priset. Det är möjligt att Steam Machine blir billigare än många befarar.

Men i en tid då i princip all hårdvara blir dyrare – och där även Apples Mac-datorer nu väntas få betydande prishöjningar – är det svårt att vara alltför optimistisk kring vad Steam Machine faktiskt kommer att kosta när den väl lanseras.