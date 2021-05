iPhone 13 dummy toont kleinere notch en grotere camera's

We hebben al meerdere geruchten gezien rond wat Apple allemaal van plan is met de iPhone 13. Een nieuwe dummy unit die werd samengesteld uit gelekte schetsen en andere details, geven ons mogelijk het beste zicht op hoe de smartphone er uiteindelijk uit zal zien.

In een video van Unbox Therapy krijgen we een model te zien dat de iPhone 13 Pro Max moet zijn. Het wordt vergeleken op vlak van uiterlijk en grootte met andere recente iPhones, waaronder de iPhone 12 Pro Max.

De breedte en hoogte van de dummy lijken overeen te komen met die van de Pro Max van vorig jaar. Het nieuwe toestel zou wel iets dikker uitvallen, wat mogelijk te wijten is aan de 120 Hz beeldverversing die in de nieuwe modellen komt.

We zien in het iPhone 13 Pro Max-model twee grote verschillen op vlak van design die we eerder al in geruchten hadden opgevangen. Er is vooraan een kleinere notch, en achteraan zit een groter camerablok om grotere en meer kwalitatieve lenzen in te huisvesten.

De dummy unit van de iPhone 13 Pro Max. (Image credit: Unbox Therapy)

Sommige berichten suggereerden dat de notch op het display volledig zou verdwijnen in de iPhone 13, maar het ziet er eerder naar uit dat hij aanwezig blijft, al is het in een kleinere vorm. We krijgen dus meer schermruimte voor de statusbalk.

Apple gaat naar verluidt bepaalde componenten verkleinen en zal de voorste telefoonspeaker in de bezel van de smartphone verwerken, zodat de notch minder opvalt. Face ID blijft, maar het ziet ernaar uit dat het vergezeld wordt van Touch ID via een sensor die onder de display zit.

Voor de camera's achterop de smartphone verwachten we enkele upgrades, waaronder verbeterde telefotolenzen en LiDAR voor de hele iPhone-reeks (momenteel zit deze dieptesensor enkel in de Pro en Pro Max).

De groothoekcamera's op de iPhone 13 worden ook de beste die Apple ooit in een smartphone heeft gestopt, dus het is waarschijnlijk dat de grootte van het camerablok wat toeneemt. Als alles volgens plan loopt, verschijnt de iPhone 13 in september.