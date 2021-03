iPhone 13 komt vrijwel zeker met kleinere notch en 120Hz scherm

Er zijn twee geruchten rond de iPhone 13 die we vaker gehoord hebben: hij komt met een kleinere notch dan zijn voorgangers en er zullen op zijn minst enkele modellen met een 120Hz scherm verschijnen. Nu is nog meer bewijs voor opgedoken.

Om te beginnen deelde iRepair (een Griekse hersteldienst) een foto met MacRumors waar naar verluidt het voorste glas voor drie iPhone 13-modellen op te zien is. Links is er de 5,4 inch iPhone 13 Mini, rechts heb je de 6,7 inch iPhone 13 Pro Max en in het midden staat een 6,1 inch display voor ofwel de iPhone 13 of iPhone 13 Pro.

De notch op de drie schermen lijkt hoe dan ook kleiner dan die van iPhone 12-reeks dankzij het opschuiven van de voorste speaker. Deze komt hier in de bovenste bezel terecht, boven de notch.

iPhone 13 Front Glass Reveals Smaller Notch With Earpiece Relocated to Top Bezel https://t.co/3eAmyPSCq0 by @rsgnl pic.twitter.com/0xnzkYVuoSMarch 23, 2021 See more

Zoals altijd moeten we dit nieuws met een korreltje zout nemen. Er is geen enkele garantie dat dit glas daadwerkelijk bedoeld is voor de iPhone 13-reeks. De meeste bronnen gaven trouwens aan dat de kleinere notch het gevolg zou zijn van het inkrimpen of combineren van cameracomponenten in plaats van het verschuiven van de speaker aan de voorkant van de telefoon.

Het meest recente nieuws dat we op vlak van een 120Hz scherm te horen kregen, kwam van de Zuid-Koreaanse techsite The Elec. Zij vernamen van marktonderzoeksbureau UBI Research dat Samsung Display werkt aan de omvorming van de productielijn van OLED-schermen naar LTPO-displays.

LTPO-schermen ondersteunen een variabele verversingssnelheid, die een hoge maximale beeldverversing kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld de 120Hz waar Apple naar verluidt naar toewerkt. Deze tech gebruikt Samsung ook in onder meer de Samsung Galaxy S21 Ultra.

Deze omvorming wordt volgens de berichten in de eerste helft van 2021 afgerond, dus Samsung Display heeft hiermee genoeg tijd om voldoende LTPO-schermen voor de nieuwe iPhones te maken. Het bericht voegde ook toe dat deze schermen enkel gebruikt zullen worden voor de 'betere' iPhone-modellen zoals de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max, wat we eerder ook al opvingen.

Net als bij alle andere geruchten moeten we steeds sceptisch blijven de feitelijke juistheid ervan. Zowel een 120Hz display als een kleinere notch lijken mogelijk, wat enkel wordt ondersteund door de grote verscheidenheid aan bronnen.