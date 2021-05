iPhone 13 Pro-reeks krijgt mogelijk 120 Hz schermen van Samsung

We hebben al meerdere geruchten opgevangen dat enkele modellen in de iPhone 13-reeks met 120 Hz schermen komen. Er is nu nog meer bewijs dat deze displays met een hoge verversingssnelheid naar de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max komen.

Volgens een bericht van The Elec zullen de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max met LTPO AMOLED 120 Hz displays verschijnen die exclusief door de Samsung Display-divisie worden vervaardigd. Daarnaast zou Samsung Electro-Mechanics blijkbaar ook de 'rigid flexible printed circuit boards' (RFPCB) voor de nieuwe iPhones leveren.

RFPCB's zijn duurder dan traditionele printplaten, en deze vormen de verbinding tussen OLED-schermen en de hoofdprintplaat. RFPCB's zijn sterk, maar kunnen nog steeds worden gevouwen. Daardoor kunnen ze in meer technologisch hoogstaande ontwerpen worden verwerkt.

169 miljoen iPhones onderweg

Samsung Display zal naar verluidt dit jaar 110 miljoen displays voor iPhones vervaardigen. Daar komen dan nog eens 50 miljoen van LG Display en 9 miljoen van BOE bij. Deze laatste twee zouden vermoedelijk enkel 60 Hz schermen voor de iPhone 13 en iPhone 13 Mini leveren.

Samsung Electro-Mechanics wil blijkbaar de boeken neerleggen na een gebrek aan voldoende winsten in de voorbije jaren. Het leverde de printplaten voor de iPhone 12 van vorig jaar en zal dat ook voor de iPhone 13 doen, maar volgens het bericht bestaat de kans alsnog dat ze daarna sluiten.

De release van de iPhone 13 vindt normaal in september 2021 plaats, maar daar kan verandering in komen vanwege de coronapandemie. De voorbije tien jaren introduceerde Apple steeds consistent zijn nieuwe vlaggenschen op een evenement in september. De smartphones werden dan telkens tien dagen later vrijgegeven. Daar kwam in 2020 verandering in vanwege de pandemie, en de smartphones werden met vertraging uitgebracht.

We verwachten dat Apple zich wel opnieuw aan de lancering in september houdt, maar blijkbaar resulteerde de vertraging van 2020 in verhoogde verkoopcijfers voor de smartphones. Dat wil misschien zeggen dat Apple de onthulling toch uitstelt.

Een andere analist stelde ook dat de iPhone 13-reeks blijkbaar in de derde week van september in de winkelrekken verschijnt, wat een onthulling in het begin van die maand inhoudt. De kans bestaat dat enkele modellen pas in oktober worden uitgerold.

Via GSMArena