iPhone 13 Mini-leak toont diagonale camera's

Een nieuw leak van de iPhone 13 Mini geeft ons een blik van hoe de achterzijde van de kleinste iPhone van 2021 eruit kan zien. Het toont ons vooral hoe de achterste camera's in een diagonale lijn geplaatst zijn, in plaats van de verticale lijn van de iPhone 12 Mini.

Het leak, dat afkomstig is van een post op het Chinese socialemediaplatform Weibo, bestaat uit een foto van wat naar verluidt een prototype van de iPhone 13 Mini is. Het is onmogelijk om te zien of het om een functioneel toestel gaat of een holle mock-up, maar het is wel het eerste mogelijke ontwerp dat in het wild opduikt. Het ondersteunt hiermee ook de geruchten dat de achterste camera's inderdaad in een diagonale setup verschijnen.

Het prototype van de iPhone 13 mini, geüpload door Weibo-gebruiker 数码疯报. (Image credit: Weibo )

Dat idee dook de voorbije weken op, zeker nadat CAD-modellen van de iPhone 13 die gebaseerd zijn op informatie van binnen het bedrijf stellen dat de achterste camera's diagonaal staan. Daar komen dan nog eens 3D-renders bij die dezelfde informatie tonen, maar dan verwerkt in een moderne versie van de iPhone. De huidige theorie is dat de lenzen zo geplaatst zijn om een grotere camera-sensor toe te laten. Deze sensor zou dezelfde kunnen zijn als die van de iPhone 12 Pro Max. De kans bestaat ook dat Apple hiermee gewoon het ontwerp wat wil vernieuwen.

Via GSM Arena

iPhone 13 mini: echt of niet?

Een gerucht rond een iPhone 13 Mini suggereert dat er inderdaad een iPhone 13 Mini komt. De iPhone 12-reeks vormde het debuut van de Mini-versie van de iPhone, en het is de kleinste smartphone die het bedrijf in lange tijd heeft uitgebracht. De verkoopcijfers waren echter zo teleurstellend dat Apple overwoog om de productie in het midden van 2021 stop te zetten.

Er zijn leaks opgedoken die zeggen dat er een iPhone 13 Mini komt, maar mogelijk ten koste van andere toestellen zoals de iPhone SE 3. Dat is goed nieuws voor zij die met een iOS-toestel in een kleine vormfactor aan de slag willen. We hopen dus dat Apple werkt aan de tekortkomingen van het toestel (zodat het nu een volledige dag kan meegaan zonder dat je de batterij moet opladen.