'iPhone 13 chipset slechts kleine verbetering'

Enkele Apple-fans hoopten dat de iPhone 13 met een 3nm chipset zou komen, waarmee het de meest krachtige smartphone aller tijden zou worden. We hebben recent gehoord dat Apple bij 5nm blijft, net als bij de iPhone 12, en een nieuw gerucht ondersteunt dit.

Volgens PhoneArena zou de fabrikant TSMC, die chips produceert voor Apple, tijdens een recente winstbespreking hebben laten vallen dat het niet op tijd 3nm chipset kan produceren om in de iPhone 13 te verwerken.

Als we van het bericht van PhoneArena mogen uitgaan, dan zullen deze chipsets waarschijnlijk klaar zijn in 2022, wat op tijd moet zijn voor de iPhone 14. De kans bestaat dus dat deze smartphone wel aan kracht wint in plaats van het model van 2021.

Slechts een kleine boost?

Voor de leken is het handig om even door de technische bewoording te snijden: nm (nanometer) verwijst naar de grootte van een chipset. Een kleinere grootte en cijfer houden in dat er meer transistoren in een chipset passen, waardoor ze krachtiger worden.

De iPhone 12, net als enkele Android smartphones, gebruikt de Snapdragon 888 of een gelijkaardige chipset. Deze komen allemaal met 5nm processoren, die in 2020 in gebruik werden genomen. Veel andere smartphones, zeker oudere toestellen, blijven bij 7nm en zijn daarom iets minder sterk.

Zoals we reeds zeiden, hoopten veel mensen dat Apple een manier had om 3nm naar zijn smartphones te brengen in 2021, in plaats van in 2022, maar dat is blijkbaar niet het geval. De chipset van de iPhone 13 zal niet veel afwijken van de A14 Bionic in de iPhone 12.

Zelfs als dit gerucht klopt, dan houdt dat niet noodzakelijk in dat er geen prestatieverbeteringen kunnen komen. Apple zou een manier kunnen vinden om de A15 Bionic extra krachtig te maken. Hoe dan ook zullen enkele klanten teleurgesteld zijn.

We zullen in september meer informatie kunnen verschaffen bij de lancering van de iPhone 13. Er zullen zoals steeds nog veel geruchten en leaks opduiken, dus blijf zeker een kijkje nemen op TechRadar voor meer nieuws.