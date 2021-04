iPhone 13 en iPhone 13 Pro: wordt dit het ontwerp?

Het is zeer onwaarschijnlijk dat de iPhone 13 op het officiële Apple Spring Loaded event wordt aangekondigd, en we verwachten dat we de volgende smartphone van Apple in september te zien krijgen.

We moeten dus nog even op de smartphones wachten, maar renders gebaseerd op gelekte informatie tonen ons hoe de iPhone 13 en 13 Pro eruit kunnen zien.

De beelden werden door 91Mobiles en MySmartPrice gedeeld. Het betreft hier geen officiële renders, maar wel beelden die gebaseerd zijn op basis van geruchten van bronnen van deze websites. De grootste aanpassing die ons opvalt, is het feit dat de notch er kleiner uitziet dan op eerdere toestellen.

Afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro render (voorkant) (Image credit: 91Mobile) Afbeelding 2 van 2 iPhone 13 Pro render (achterkant) (Image credit: 91Mobile)

We moeten de beelden wel met een korreltje zout nemen. Het is vrij waarschijnlijk dat het officiële ontwerp van de iPhone 13 en iPhone 13 Pro nog de nodige aanpassingen krijgt. Als je echter graag een vroeg beeld krijgt van hoe de notch- en camera-layouts eruit zullen zien, dan kan dit wel helpen.

Wat tonen de renders van de iPhone 13 ons niet?

De renders geven ons een beeld van hoe de behuizing eruit kan zien, al zijn er wel enkele details uit eerdere geruchten die ontbreken. Het display komt naar verluidt met een ververssnelheid van 120Hz, maar dat kan enkel voor de iPhone 13 Pro zijn.

Een patent van Apple suggereerde ook al dat we zelfs 240Hz kunnen zien verschijnen op een toekomstige iPhone.

Afbeelding 1 van 2 iPhone 13 render (voorkant) (Image credit: MySmartPrice) Afbeelding 2 van 2 iPhone 13 render (achterkant) (Image credit: MySmartPhone)

Hetzelfde geldt ook voor de camera's. We weten hoe ze eruit zien, maar met de renders weten we niet exact waartoe ze in staat zijn. De groothoeklens van de iPhone 13 Pro kan met een f/1.8 lens met zes elementen komen, vergezeld van een telefotolens die 2,5x optische zoom kan bereiken.

Als het op interne specs aankomt, dan zouden enkele versies van de iPhone 13 met 1TB opslag kunnen komen, samen met de gebruikelijke upgrades voor de prestaties en batterijlevensduur van de vorige iPhone 12. Als je het tot slot al jammer vond dat de koptelefoonaansluiting verdween, dan moeten we je helaas melden dat er mogelijk een volledig poortloze iPhone 13 kan verschijnen. Deze zou je enkel draadloos kunnen opladen.