'iPhone 13 heeft verversingssnelheid tot 240Hz'

De iPhone 12 blijft achter op de concurrentie met een verversingssnelheid van 60Hz. De Samsung Galaxy S21 en OnePlus 8T hebben namelijk beide een verversingsratio van 120Hz. Met de iPhone 13 lijkt Apple hier verandering in te willen brengen.

Deze theorie komt van een recent gepubliceerd Apple-patent, dat is opgemerkt door Patently Apple. Het patent benoemt een telefoonscherm met meerdere verversingssnelheden. Het scherm zou over meerdere verversingsopties beschikken, met een maximum van 240Hz.

De native verversing zou op 60Hz kunnen blijven, maar de smartphone zou ook twee keer (120Hz), drie keer (180Hz) of vier keer (240Hz) zo soepel kunnen worden. Het is ook mogelijk dat de native verversing al hoger ligt dan 60Hz.

Door meerdere verschillende verversingssnelheden aan te bieden, kun je mogelijk kiezen welke jouw voorkeur heeft. Een hogere verversingsratio houdt in dat het scherm zich vaker ververst. Hierdoor voelen interacties soepeler aan, maar het kan er ook voor zorgen dat je batterij sneller leegloopt. Daarom is het handig dat je ook voor een lagere verversing kunt kiezen.

Het is ook mogelijk dat de functie fungeert als een variabele verversingssnelheid. Hierbij zal er automatisch overgeschakeld worden naar een andere verversing op basis van de openstaande app of gebruikte functies.

Een grote upgrade

Hoewel sommige smartphones al boven de 120Hz aankunnen, zoals de Lenovo Legion Phone Duel met een verversingssnelheid van 144Hz, zijn er nog niet echt toestellen die tot 240Hz kunnen reiken. Als de iPhone 13 hierover beschikt, zou dat een grootse functionaliteit zijn.

Er is overigens geen garantie dat deze functie daadwerkelijk zal verschijnen. Het is echter niet voor het eerst dat we horen dat de iPhone 13-reeks minstens over een 120Hz-scherm beschikt.

Hoewel dit patent voornamelijk de iPhone benoemt, is het goed mogelijk dat hogere verversingssnelheden ook naar andere Apple-apparaten komen, zoals een Apple Watch of iPad. De iPad Pro-reeks beschikt overigens al over 120Hz.