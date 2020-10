Lenovo Legion Phone Duel, een bizarre gaming smartphone, is nu uit

Als je op zoek bent naar een nieuwe gaming smartphone, dan is de Lenovo Legion Phone Duel misschien wel iets voor jou. Het toestel is hier speciaal voor ontworpen, al zal je moeten kunnen leven met een van zijn eigenaardigheden.

De Phone Duel is specifiek ontworpen voor horizontaal gebruik: de pop-up selfiecamera en twee camera's achteraan werken het beste als je de smartphone horizontaal houdt, aangezien je deze smartphone toch het meeste zo zal vasthouden voor jouw gaming-activiteiten.

Het toestel is nu te koop via de website van Lenovo en kost €999,99 - dat is vrij veel voor een smartphone, zeker bij toestellen die gemaakt zijn om te gamen (en zo meer in de middenklasse-prijzen vallen), maar gezien de specificaties (die we zodra even bespreken) houdt deze prijs wel steek.

We moeten de Lenovo Legion Phone Duel nog testen, maar van zodra we ermee aan de slag zijn geweest, zullen we onze bevindingen online plaatsen en kijken op hij een plaats verdient in onze lijst met beste gaming smartphones.

Lenovo Legion Phone Duel specificaties

Lenovo Legion Phone Duel (Image credit: Lenovo)

De Lenovo Legion Phone Duel heeft een 6,65-inch scherm, met een resolutie van 1080 x 2340 en beeldverversing van 144Hz, dus games zullen er waarschijnlijk heel goed uitzien.

De processor is de relatief nieuwe Snapdragon 865 Plus, vergezeld van 16GB RAM, en daarmee heb je wel een supersnelle smartphone in handen. De 865 Plus heeft een ingebouwde 5G-modem, dus je zal ook gebruik kunnen maken van de supersnelle verbindingsstandaard van zodra het beschikbaar is.

Als het op de batterijlevensduur aankomt, heb je 5.000mAh dankzij twee 2.500mAh batterijen. Lenovo stelt dat je hiermee een volledige dag doorkomt, of tot zeven uren 'gemiddeld gamen', wat het ook wil zeggen. Het toestel kan worden opgeladen tegen een strakke 90W, wat het snelste is dat we ooit hebben gezien in een smartphone, en zelfs sneller is dan de 65W van sommige Oppo-smartphones. Je kan dus in een mum van tijd weer met jouw toestel aan de slag.

De pop-up selfiecamera is een exemplaar van 20MP (waarschijnlijk is de bizarre plaatsing zo bedoeld omdat de smartphone werd ontworpen voor een horizontaal gebruik) en achteraan zit er een camera van 64MP, samen met een 16MP-groothoekcamera. Deze achterste camera's zitten in het midden van het toestel, en niet bovenaan zoals bij de meeste smartphones, wat zeker een vreemde plaatsing is.

Ten slotte zegt Lenovo dat er ultrasone trekker-knoppen op de smartphone zitten, die op een gelijkaardige manier zouden kunnen werken als de fysieke trekkers van de Black Shark 3 Pro, om zo de speelervaring te verbeteren.