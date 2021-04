'iPhone 13 Pro Max wordt beter in portretten en nachtopnames'

De iPhone 12 Pro Max heeft een geweldige camera en staat daarmee op de derde plaats in onze lijst van beste camera smartphones. Een nieuw bericht suggereert dat de iPhone 13 Pro Max een upgrade krijgt voor de hoofdlens waarmee deze smartphone wel eens bovenaan onze lijst kan komen staan.

Ming-Chi Kuo (een Apple-analist met een sterke reputatie) stelt in een nota die door Apple Insider werd bekeken dat de iPhone 13 Pro Max een diafragma van f/1,5 krijgt op zijn hoofdlens.

Dat is slechts een kleine upgrade ten opzichte van het f/1,6 diafragma op de iPhone 12 Pro Max. Het is echter een grotere lensopening die meer licht binnenlaat. Dat verbetert de prestaties bij weinig licht, maar geeft ook een kortere scherptediepte, wat inhoudt dat er minder in focus is. Dat is ideaal voor portretten met wazige achtergronden.

Gelijkaardige camera's

De rest van de reeks (wat naar verwachting de iPhone 13, iPhone 13 Mini en iPhone 13 Pro inhoudt) zal blijkbaar met een f/1.6 hoofdcamera komen, wat overeenkomt met die van de iPhone 12-reeks. Al deze smartphones zullen ook een lens met zeven elementen hebben, net als bij de huidige modellen.

Als je dus graag upgrades wil voor de hoofdcamera, dan zal je voor het topmodel van de iPhone 13-serie moeten gaan. Sommige van de andere camera-upgrades kunnen ook voorbehouden zijn voor premium modellen. Kuo stelde eerder bijvoorbeeld dat "high-end" iPhone 13-modellen geüpgradede telefoto-camera's krijgen.

Het ziet er voorlopig naar uit dat geen enkel toestel binnen de iPhone 13-reeks een grote verbetering krijgt op camera-vlak. De meer spannende functies zoals periscoopcamera's verschijnen naar verluidt pas op de iPhone 14 of later. Als je dus op een herwerking van de camera's zit te wachten, dan is dit misschien niet het jaar voor een upgrade.