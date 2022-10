Deze Chromebooks zakken onder 200 euro met Amazon Prime Exclusieve deals

De Amazon Prime Exclusieve deals stellen zeker niet teleur dit jaar. Naast deals op de Bose 700 koptelefoon en iPhone 12 mini zien we ook talloze Chromebooks van verschillende merken aan spotprijzen. Dan hebben we het niet over kortingen van 10%, maar eerder 50%.

Er zijn nu enkele Chromebooks die onder de 200 euro gezakt zijn, waaronder de Lenovo IdeaPad 3 Chromebook (opens in new tab). Die kan je nu voor 159 euro op de kop tikken. Ons advies: wacht niet tot Black Friday en sla meteen je slag. De kans dat je dit soort prijzen opnieuw zal zien, is enorm klein.

Prime Exclusieve deals op de beste Chromebooks

Lenovo

(opens in new tab) Lenovo IdeaPad 3 Chromebook van €299 voor €159 (opens in new tab) Deze spotgoedkope Chromebook van Lenovo is nu nog goedkoper! Als je geen premium features zoals een touchscreen of gigantische opslag wil, is dit een perfectie optie. Hij is snel genoeg om dagelijkse taken mee uit te voeren en heerlijk compact dankzij zijn 14-inch display.

(opens in new tab) Lenovo IdeaPad 3 Chromebook van €133 (opens in new tab) Deze Chromebook van Lenovo is het kleine broertje van degene hierboven. Je krijgt vergelijkbare specs, maar een kleiner 11,6-inch display. Misschien wat klein om de hele dag op te werken, maar perfect voor mensen die vaak onderweg zijn.

Acer

(opens in new tab) Acer Chromebook 315 van €379 voor € 234,99 (opens in new tab) De Acer Chromebook 315 onderscheidt zich van de rest door zijn grote 15,6-inch display. Daarnaast heeft hij een volledig toetsenbord met numeriek klavier. Daardoor is hij niet de meest compacte Chromebook, maar eerder geschikt voor mensen die hem vaak op hun bureau laten staan.

(opens in new tab) Acer Chromebook 315 van €329 voor € 168,99 (opens in new tab) Dit is een andere configuratie van de Acer Chromebook 315 met 32GB opslag. Je hebt hierdoor niet veel ruimte om bestanden en apps te bewaren, dus over het algemeen raden we de versie hierboven met 64GB opslag aan. Heb je niet veel apps en bewaar je bestanden in de cloud of op een externe schijf? Ga er dan voor!

(opens in new tab) Acer Chromebook Spin van €349 voor €199,99 (opens in new tab) En draaien maar! De Acer Chromebook Spin is met zijn 11,6-inch display niet alleen erg compact, maar ook ook nog eens wendbaar. Draai het display volledig rond en je kan deze Chromebook gebruiken als een Android-tablet op de bank.

HP

(opens in new tab) HP Chromebook 14 voor 179 euro (opens in new tab) Deze oerdegelijke Chromebook van HP heeft een 14-inch display met erg dunne randen, waardoor hij lekker compact is. De speakers zijn afgesteld door Bang & Olufson, hij is ideaal voor entertainment.

Advies bij de aankoop van een Chromebook

De beste Chromebooks zijn meer dan slechts lichtgewicht alternatieven voor Windows-laptops. Deze apparaten houden zich staande tegen enkele van de beste laptops als het gaat om productiviteit, multi-tasking, beveiliging en het streamen van je favoriete films en tv-programma's. Zelfs deze non-premium Chromebooks zijn krachtig genoeg voor de meeste dagelijkse taken.

Als je geen krachtige onderdelen nodig hebt en al je belangrijke taken zoals tekstverwerking en spreadsheets in de Chrome-browser kunt uitvoeren, dan is een van de onderstaande Chromebooks misschien wel iets voor jou. Je bespaart niet alleen geld, maar ook batterij, aangezien Chromebooks bekend staan om hun lange uithoudingsvermogen.

Zolang je overweg kunt met een lichtgewicht besturingssysteem, merk je al snel dat Chromebooks meer dan genoeg kracht bieden om je dagelijkse taken aan te kunnen, alsook wat fotobewerking en gaming.

Minimale specificaties

Wat minimale specificaties betreft, raden we aan om voor 4GB RAM-geheugen en 64GB interne opslag te gaan. Als je een beperkte selectie apps gebruikt en bestanden extern of in de cloud bewaart, dan is 32GB opslag ook voldoende. Wil je je Chromebook toch gebruiken voor fotobewerking of gaming, dan raden we aan om de specs hierboven te verdubbelen. Dan zit je bij 8GB RAM-geheugen en 128GB opslag.

Scherm

Wil je je Chromebook gebruiken om de hele dag op te werken? Ga dan voor een display van ongeveer 14 inch. Er zijn Chromebooks met displays van 11 inch, maar dat is voor velen te klein om lang naar te staren. De kleinere Chromebooks zijn handiger als je ze onderweg wil meenemen om een uurtje of twee op de trein te kunnen werken. Wil je 's avonds achteruit zakken op de bank met je Chromebook? Dan kan een touchscreen dat je 360° kan draaien bijvoorbeeld handig zijn.

Batterij en aansluitingen

De batterij is het sterkste punt van een Chromebook. Deze apparaatjes gaan vaak makkelijk een volledige werkdag mee op één lading. Let wel goed op de aansluitingen, aangezien die vaak beperkt zijn. Wil je je Chromebook aansluiten op een monitor? Check dan of er een HDMI-poort aanwezig is als je geen tussenstukje hebt. Ook USB-aansluitingen zijn er niet altijd in overvloed. Als je allerlei accessoires wil aansluiten, raden we aan om op voorhand te bekijken hoeveel aansluitingen je nodig hebt.