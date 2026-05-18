Google vraagt om telefoonnummers voor de volledige 15GB opslag in Gmail

Jarenlang gaf Google gebruikers 15GB gratis cloudopslag wanneer ze zich aanmeldden voor Gmail. Die opslag wordt gedeeld tussen Gmail, Google Foto’s en Google Drive. Nu wordt er echter een wijziging in dat beleid getest.

Google heeft tegenover Android Authority bevestigd dat het in “geselecteerde regio’s” een nieuwe aanpak “test”, waarbij nieuwe gebruikers in eerste instantie slechts 5GB krijgen. Dat wordt vervolgens verhoogd naar de volledige 15GB zodra de accounteigenaar een telefoonnummer toevoegt aan hun gegevens.

Betalen met je privacy

Officieel vraagt Google geen telefoonnummer wanneer je een nieuw account aanmaakt, al zul je online genoeg voorbeelden vinden waarbij Google er soms toch op aandringt dat er een nummer wordt geregistreerd. Waarom dat precies gebeurt, is niet duidelijk, maar mogelijk wordt die verplichting geactiveerd wanneer de systemen van Google vermoeden dat er sprake is van fraude of spam.

Bij de nieuwe aanpak is het toevoegen van een telefoonnummer niet verplicht, maar krijg je slechts een derde van de gratis opslag als je het niet doet. De wijziging werd oorspronkelijk gemeld door PiunikaWeb, op basis van een Reddit-thread van een gebruiker die tegen de beperking aanliep.

De reacties in die thread zijn ongeveer zo negatief als je zou verwachten. Eén persoon stelt dat Google is beland in de fase zit van “omkoping in ruil voor je data”, terwijl een ander zegt dat je “betaalt voor je privacy” als je een Gmail-account aanmaakt.

Terwijl dit gaande is, loopt er nog de bredere controle op leeftijdsverificatie in de techwereld op de achtergrond. Steeds meer apps en websites vragen gebruikers om te bevestigen dat ze zijn wie ze zeggen dat ze zijn, zogenaamd om de veiligheid te verbeteren en volwassen content beter af te schermen.

