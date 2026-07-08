Deze Samsung-app is officieel dood

Na maanden wachten is de dag daar: Samsung Berichten is op 6 juli definitief stopgezet. In april liet Samsung al weten dat het zijn berichten-app zou stopzetten en vervangen door Google Berichten. Overigens was Google Berichten als de standaard app voor alle Galaxy-apparaten die vanaf 2022 zijn verschenen. Sinds 2024 wordt de app ook niet meer vooraf geïnstalleerd.

Wat nu?

Samsung Berichten werd eerst in de VS stopgezet en ook gebruikers in andere landen melden dat de app nu wordt vervangen door Google Berichten. Je vindt de app ook niet meer in de Galaxy of Play Store.

Als je apparaat Android 11 of lager gebruikt, gebeurt er volgens Forbes niets. Nu raden we over het algemeen niet aan om in 2026 nog Android 11 te gebruiken en als je toch geen andere optie hebt, installeer dan zelf Google Berichten op je toestel.

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Over het algemeen zien we op Reddit dat Samsung Berichten gemist zal worden. Toch is het een bewuste keuze van Samsung. Het zegt dat de overstap naar Google Berichten ervoor zal zorgen dat Samsung Galaxy-apparaten functies krijgen die aansluiten bij moderne berichtentools die worden gebruikt in apps van derden, zoals WhatsApp. Dit omvat end-to-end-encryptie, AI en RCS-berichten, die nu via Google Berichten tussen iOS- en Android-apparaten kunnen worden verzonden.

Overstappen van Samsung Berichten naar Google Berichten is ten slotte eenvoudig. Download Google Berichten (hoewel de app wellicht al ergens op je telefoon staat) en open hem. Er verschijnt nu een pop-up om je standaard-app voor berichten in te stellen. Tik hierop, selecteer Google Berichten en je bent klaar.