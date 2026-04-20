YouTube-gebruikers kunnen eindelijk Shorts uitschakelen: zo werkt het

Het heeft even geduurd, maar na veel verzoeken heeft YouTube zijn gebruikers eindelijk de optie gegeven om ervoor te zorgen dat Shorts niet meer op de homepagina verschijnen. Ze zullen nog steeds zichtbaar zijn bij Abonnementen, maar toch is dit in ieder geval een belangrijke stap voor mensen die de feature helemaal niet willen gebruiken.

The Verge laat weten dat YouTube een nieuwe optie beschikbaar heeft gemaakt voor Shorts. Je kan nu een limiet van 0 minuten instellen, waardoor ze in principe niet meer op je homepagina zouden moeten verschijnen. Voorheen was de kortste limiet die je kon instellen 15 minuten. Nu krijgen gebruikers dus meer controle over hoe vaak ze te maken krijgen met Shorts.

Deze nieuwe toevoeging helpt gebruikers ook met het verminderen van hun eindeloze scrolgedrag en kan ook erg handig zijn als extra optie voor ouderlijk toezicht. Het wordt misschien niet specifiek gepresenteerd als een extra optie voor ouderlijk toezicht, maar is wel een mooie aanvulling op de bestaande opties, zoals reminders voor het nemen van pauzes en meldingen voor bedtijden.

Het artikel gaat hieronder verder.

Deze beslissing van Google is tot nu toe erg goed ontvangen en dat is vooral goed te merken op Reddit. Dit is ook geen verrassing, want er zijn veel sterke meningen over Shorts en apps met vergelijkbare content, zoals TikTok.

(Image credit: Google)

Helaas is de nieuwe optie nog niet naar iedereen uitgerold en het kan dus zijn dat je nog even moet wachten voordat de optie zichtbaar is in jouw app. Wanneer hij wel beschikbaar is, lees je hieronder hoe je hem kan activeren.

Wanneer je op de YouTube-homepagina zit, navigeer je naar de opties voor dagelijkse limieten via Instellingen > Tijdmanagement > Limiet voor Shorts-feed. Als je die optie inschakelt, krijg je nu als het goed is een optie voor '0 minuten' te zien. Je moet waarschijnlijk trouwens even je profielfoto in de YouTube-app aantikken voordat je het symbool voor de instellingen te zien krijgt.

Als je de limiet dus hebt ingeschakeld en je deze op 0 minuten hebt gezet, dan zouden Shorts niet meer op je homepagina moeten verschijnen. Misschien dat je nog even de app opnieuw moet opstarten (of zelfs je telefoon) als het niet meteen gewijzigd is. We hebben overigens gemerkt dat Shorts soms nog wel bij Abonnementen kunnen verschijnen, dus hopelijk wordt het uiteindelijk ook nog een optie om helemaal nergens Shorts terug te zien (behalve dan misschien bij de specifieke Shorts-tabbladen op YouTube-kanalen).